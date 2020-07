Politiet etterlyser vitner og tips etter Askim-drapet

Politiet ber om tips etter at Christian Halvorsen (43) søndag ble funnet skutt og drept i Askim.

Halvorsen døde av skuddskader, viser den foreløpige obduksjonsrapporten. Det er så langt ingen mistenkte i saken, men politiet mener beboere i Askim ikke trenger å være engstelige.

– Vi mener generelt at det er trygt i Askim. Det vi har av opplysninger i saken nå, tilsier at det ikke er noen grunn for folk å være redde, opplyser politiinspektør Agnes Beate Hemiø i Øst politidistrikt til NTB.

Hemiø vil likevel ikke si noe om mulige motiv for drapet eller om det kan være tilfeldig. Hun ønsker heller ikke å kommentere hvorvidt drapsvåpenet har blitt funnet.

– Vi ønsker å etterforske saken bredt og kan derfor ikke si noe på dette stadiet. Vi har en åpen etterforskning, understreker hun.

Politiet er blant annet i gang med å samle tips i saken og gjennomføre vitneavhør. Hemiø oppfordrer personer som tror de kan ha relevant informasjon, om å kontakte politiet.

Dette gjelder særlig personer som har oppholdt seg i området ved Tømmeråsveien mot Sekkelsten, utenfor Askim sentrum, mellom klokken 17 og 22 søndag kveld.

– Vi er interessert i vitner som har opplysninger om saken som de tenker kan være viktig for oss, sier Hemiø.

– Det kan være folk som har hørt noe, sett noe eller av en eller annen grunn sitter inne med opplysninger, selv om man ikke har vært på stedet, legger hun til.

Politiet er ferdige med å etterforske utendørs, men etterforsker nå inne i avdødes bolig.