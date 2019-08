Politiet fant død kvinne med nær relasjon til pågrepet mann i Bærum

Politiet fant lørdag kveld en død kvinne på en adresse i Bærum. Kvinnen har en nær familiær relasjon til mannen som er pågrepet etter skyteepisode ved en moské.

– Vi etterforsker saken som et mulig drap. Den døde kvinnen er en ung kvinne og ble funnet da politiet tok seg inn i leiligheten hvor den pågrepne mannen bor, sa seksjonssjef Rune Skjold i Oslo politidistrikt under en pressekonferanse sent lørdag kveld.

Både beredskapstroppen og bombegruppa rykket ut til adressen lørdag kveld – fullt bevæpnet, ifølge VG. De tok seg inn i boligen like før klokken 22, skriver Dagbladet.

Politiet har sperret av et område rundt boligen, og det er tre ambulanser på stedet, skriver NRK.

– Den pågrepne personen har hatt tilhold i denne leiligheten de senere år, sa Skjold.

Mannen er foreløpig ikke avhørt ennå på grunn av helsemessige årsaker.

– Han vil bli overført til oss etter hvert. Han har ennå ikke fått oppnevnt en forsvarer.

Politiet har tidligere vært i kontakt med mannen, men Skjold vil ikke utdype hva slags forhold dette gjaldt.