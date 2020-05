Politiet får fortsette ransakingen av Tom Hagens hus i Lørenskog

Nedre Romerike tingrett gir politiet lov til å fortsette ransakingen av Tom Hagens bolig. Dermed får han ikke flytte hjem,

– Retten legger til grunn at de ransakinger og undersøkelser som nå foretas har en annen karakter og intensitet enn de ransakinger som er utført tidligere, og slik sett er det ikke avgjørende politiet har fått tilgang til boligen tidligere, heter det i tingrettens kjennelse.

Hagen har uttrykt ønske om å flytte tilbake i boligen i Sloraveien 4 i Lørenskog etter at han ble løslatt fra varetekt i forrige uke.

Hans forsvarer, advokat Svein Holden, mener politiet ikke holder seg innenfor lovens rammer når etterforskerne ikke vil frigi eiendommene.

– Saken etterforskes som en svært alvorlig forbrytelse, mest sannsynlig et drap, alternativt en bortføring. Dette tilsier i utgangspunktet at berørte må tåle betydelige inngrep før disse kan vurderes som uforholdsmessige.

– At en slik gjennomgang av boligen medfører en stor tilleggsbelastning for Tom Hagen – i tillegg til øvrige belastninger som han har vært utsatt for – er ikke tvilsomt, skriver tingretten videre.