Det var 35 år gamle Krzysztof Jacek Rojek fra Polen som omkom i en vingedraktulykke forrige uke i Litldalen i Sunndal kommune, opplyser politiet.

Mannen som døde under forberedelser til et basehopp med vingedrakt ved et lite brukt punkt inn mot Storkalkinn, ble funnet omkommet fredag morgen 19. juli.

Funnstedet ligger på 1.500 meter og området ligger i Møre og Romsdal.

(©NTB)