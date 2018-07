Politiet frigir navnet på død 13-åring på Jæren

Politiet har åpnet drapsetterforskning etter at 13 år gamle Sunniva Ødegård ble funnet død på Varhaug på Jæren natt til mandag. Ingen er mistenkt i saken.

Jenta ble funnet på en sti på Varhaug i Hå kommune klokka 3.10 natt til mandag. Politiet tror de står overfor et drap og får bistand fra Kripos med etterforskningen.

– Politiet vet foreløpig ikke hva som har skjedd. Funn på stedet gjør at vi betrakter det som et mistenkelig dødsfall. Vi er på et tidlig tidspunkt i etterforskningen, men vår hypotese er at vi står overfor et drap. Jeg vil presisere at vi også holder andre muligheter åpne, sa politiadvokat Herdis Traa på en pressekonferanse mandag formiddag.

Det er for tidlig å si noe om dødsårsaken, ifølge politiet. Den døde jenta vil bli obdusert tirsdag opplyser politiet mandag kveld.

Ingen er så langt mistenkt i saken.

Teknikere saumfarer området ved Åvegen der 13-åringen ble funnet på en gangsti ved jernbanelinjen som går gjennom Varhaug.

Leting i flere timer

Politiet var i området på et annet oppdrag da de ble kontaktet av faren til jenta natt til mandag. Da hadde familien og andre allerede lett etter henne i flere timer, etter at hun ikke kom hjem som avtalt etter besøk hos en venn. Det var en voksen person, en bekjent, som fant jenta, ifølge politiet.

De ber folk melde fra om ting, biler og personer de har sett, samt ting de har hørt. Politiet jobber med å kartlegge hvem som var i området i det aktuelle tidsrommet og var mandag ettermiddag i gang med avhør av vitner. Flere av dem politiet mener det er naturlig å avhøre i saken, er mindreårige

– Barnehuset i Stavanger er stedet der politiet gjennomfører alle avhør av mindreårige, for å sikre rettssikkerheten til disse og for å eventuelt kunne bruke avhørene i en rettssak, sier seksjonsleder Bjørn Kåre Dahl ved Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

Folk blir bedt om å notere ned tidspunkter de var ute, hva de hadde på seg, hva slags bil de var i og andre detaljer slik at det blir lettere å huske dersom politiet ønsker informasjon senere.

Vantro

Varaordfører Mons Skrettingland i Hå kommune sier til NTB at folk reagerer med vantro på opplysningene om at et drap kan ha funnet sted. Tettstedet Varhaug i Hå kommune huser om lag 3.000 innbyggere og er et sted hvor alle kjenner alle, i følge varaordføreren.

– Dette er en tragedie for familien, for unge venner av jenta og for hele lokalsamfunnet, så kommunen yter all den hjelpen vi rår over, sier Skrettingland.

FUNNSTED: Den unge kvinnen ble funnet død her langs Møllevegen i Varhaug på Jæren.

Familie i sjokk

– Det er ferietid og mange er bortreist, men skolen er varslet. Hovedfokuset vil nå først likevel bli rettet mot den nærmeste familien, sier Skrettingland videre.

Familien til den døde jenta fikk mandag oppnevnt bistandsadvokat Harald Øglænd som representant.

– Familien er i sjokk. Jeg har kun møtt dem en gang, og da var de naturligvis ganske preget. Det begynner nok å synke inn for dem hvor alvorlig dette er, sier familiens bistandsadvokat Harald Øglænd til TV 2.

