Politiet hadde razzia hos drapssiktede Makaveli Lindén etter ran av fem personer i kollektiv

Høsten 2017 ble han pågrepet med kniv. Hjemme hos ham fant politiet kontanter, merkeklær og andre verdigjenstander. 20-åringen har vært kriminell i mange år.

Tirsdag ble den svenske 20-åringen Makaveli Lindén pågrepet på togstasjonen i Dijon i Frankrike. Fredag forrige uke ble han internasjonalt etterlyst av politiet i Oslo siktet for ran, og drapet på Heikki Bjørklund Paltto (24).

I ni dager var han på flukt og nå sitter han varetektsfengslet i Dijon i påvente av å bli utlevert til Norge.

Lindén har en rekke ganger tidligere hatt problemer politiet. Til tross for hans unge alder er han domfelt en rekke ganger tidligere. Nettavisen omtalte tidligere denne uken at han så sent som i oktober i fjor ble dømt for et brutalt ran i Uppsala tingrett.

Familien har frigitt dette bilde av Heikki Bjørklund Paltto (24).

I dommen står det at 20-åringen viste særlig hensynsløshet og råhet da han ranet fem personer i et bokollektiv i Uppsala, like nord for Stockholm.

- Var del av tøft miljø

Ifølge nære naboer av den drapssiktede mannen som Nettavisen har snakket med, har drapssiktede Lindén svensk far og mor fra Afrika. Det er ikke kjent hvilket land i Afrika, men på hans venstre hånd har han tatovert inn en stjerne, machete og tannhjul. Angola har de samme symbolene i midten av sitt flagg.

20-åringen er født 17. august 1998 og vokste opp i Uppsala. Han har også en storebror. Da han var barn bodde familien noen år i Afrika, opplyser en nabo Nettavisen har snakket med. Da Lindén fortsatt var barn skal foreldrene ha flyttet fra hverandre, og han skal for det meste ha bodd hos moren, før han tilbragte mer tid hos faren i tenårene.

Personer som er vokst opp med Lindén forteller til Nettavisen at han i tidlig alder kom inn i et tøft miljø der noen var eldre, og i en kriminell løpebane.

I dommen fra 2017 går det frem at han i ungdomsårene har trengt tett oppfølging fra det som tilsvarer Nav i Sverige. Det er den svenske påtalemyndigheten som anfører dette. Det går også frem av dommen at han ble underlagt en ungdomskontrakt, som var en liste med punkter han skulle innrette seg etter.

Se video med bilder fra razziaen.

I 2014, som 15-åring, fikk Lindén sin første dom. Her kommer det frem at han skal ha hatt alvorlige narkotikaproblemer. 20-åringen skal ha prøvd hasj første gang som 13-åring.

Han ble idømt ungdomsstraff for tyveri, ran og narkotikalovbrudd.

Lindén skal blant annet ha stjålet fem mobiltelefoner, tre lommebøker og hodetelefoner fra en garderobe i en svømmehall.

Én person skal også ha blitt truet i garderoben i svømmehallen. En annen gang skal han ha knust ruten til en førskole før han stjal fire kameraer og en datamaskin.

Ifølge NRK skal skolefraværet også ha vært høyt, og han skal ha sluttet på grunnskolen uten karakterer i noen fag. Før han ble pågrepet for drap var han arbeidsledig og mottok stønader på rundt 4000 svenske kroner per måned (3650 norske kroner med dagens kurs).

Ifølge svenske Expressen skal hans foreldre ha uttrykket en bekymring for Lindén i ungdomsårene, og ble også utredet. Senere ble han plassert i fosterhjem.

I politiavhør har han også forklart at han kjøpte narkotika tre ganger i uken, og at han fikk penger av faren, ved å lyve til ham, for å finansiere dette.

Ifølge en pågripelsesprotokoll fra august i fjor hadde han gjeld på 50.000 svenske kroner (45.600 norske kroner med dagens kurs). Det er usikkert hvilken gjeld det er snakk om.

Lindén brukte denne kniven da han begikk ranet i kollektivet.

Nettavisen har vært i kontakt med faren til Lindén for kommentar, men han ønsker ikke å uttale seg. Øystein Storrvik, som er den drapssiktede mannens norske forsvarer, har ikke besvart noen av våre henvendelser.

- Snill og høflig

Beskrivelsene i ulike retts- og politidokumenter står i sterk kontrast til hvordan naboer opplevde ham. Nettavisen snakket forrige søndag kveld med tre naboer som bor i samme blokk som han har sin registrerte adresse.

- Da jeg så etterlysningen ble jeg overrasket, og bekymret for hans pappa. Jeg vet hvem han (Makaveli Lindén, red. anm.) er, og har bare opplevd ham som snill og høflig, sa en kvinnelig nabo til Nettavisen.

- Jeg synes synd på faren hans. Vi er jevngamle og har snakket mye sammen. Den siktede har for det meste bodd med moren, men han har også bodd en del hos faren.

Samme dag som Lindén ble pågrepet for ranet fortalte hans far i en telefonsamtale med politiet at sønnen hans generelt pleier å være ute til langt på natten.

Lindén har fem saker i strafferegisteret i Sverige. Tre dommer og to påtaleunnlatelser. Det siste betyr at de mener at han er skyldig, men at han ikke ble straffet.

I tillegg kommer ranet av bokollektivet.

Bildene er tatt i arresten etter at Lindén ble pågrepet for ran i august 2017.

I tenårene skal Lindén ha blitt stadig mer aggressiv og voldelig, får Nettavisen opplyst. Både barnevernet og en ungdomsgruppe i politiet skal ha fulgt opp den nå drapssiktede mannen. Lindén skal også ha blitt nære venner med andre mer hardbarkede kriminelle.

Tidligere i uken omtalte også VG at Lindén og hans kameratgjeng opererte med en æreskodeks som gikk på at de ikke skulle snakke med politi eller medier. Dette er en vanlig kodeks i mange kriminelle miljøer.

I tillegg får Nettavisen opplyst at tysting ble ansett som «no go» eller strengt forbudt. Svik var ikke akseptert. Æreskodeksen blir omtalt i dommen fra Uppsala tingrett, der det kommer tydelig frem at Lindén ikke ønsker verken å navngi, eller komme med andre sporbare opplysninger, om en mann politiet er interessert i å vite mer om.

To av 20-åringens nære venner skal også ha blitt siktet for drap i løpet av de to siste månedene, skriver VG.

I likhet med Lindén skal hans to kamerater har knivstukket sitt offer på 17 år med kniv. Faren til offeret uttalte til lokalavisen Upsala Nya tidning at han så sønnen dø. Stedet for knivstikkingen skjedde synlig fra ett av soveromsvinduene i leiligheten.

- Jeg så hans hjerte og siste åndedrag, sa faren til den knivdrepte 17-åringen til lokalavisen i slutten av august.

Makaveli Lindén klatret opp denne stigen til vinduet i midten som stod åpent, og tok seg inn, før han begikk ran med kniv av fem personer.

Ranet fem i kollektiv

Det tøffet miljøet 20-åringen ble delvis beskrevet i dommen i ranssaken fra i fjor.

«Christian Lindén (han byttet senere fornavn til Makaveli, red. anm.) har to kamerater som har blitt skutt, og han har derfor ofte med seg kniv.»

Da 20-åringen begikk ranet i bokollektivet i fjor våknet en av kvinnene av at hun hadde en kniv nært ansiktet. I tillegg fikk hun et kutt i hånden da hun viftet med armene, går det frem av dommen.

Det kommer også fra at l Lindén skal ha vært innom nesten alle rommene i kollektivet og truet beboerne med kniven. Han fikk med seg kontantbeløp, smykker, klokker og andre verdigjenstander.

En annen av kvinnene ble vekket av at han dultet borti henne mens hun sov. Da hun våknet så hun at ransmannen, Lindén, holdt en kniv mot ansiktet hennes. I avhør Nettavisen har fått tilgang til går det også frem at han ba kvinnen om å være stille, før han skal ha sagt:

«Where is the money?» og «do you have money?»

Kvinnen skal ha svart med å spørre om det hele var en spøk. I avhør forklarte kvinnen at Lindén skal ha svart:

«It's not a joke, where is the money?»

Knivraner Lindén skal ha oppholdt seg i rommet hennes i cirka fem minutter før han gikk videre.

Alle de fornærmede ble skikkelig skremt av hjemmeranet.

«Videre har handlingen medført et alvorlig inngrep i de fornærmedes trygghetsfølelse», står det i dommen.

Slik så det ut på rommet til Lindén da politiet utførte razzia etter at han ble pågrepet i august 2017.

Ifølge en pågripelsesrapport Nettavisen har fått innsyn i går det frem at Lindén ble pågrepet klokken 14.25 samme dag som han gjennomførte ranet. Han ble pågrepet i en Forex bank i Gränby sentrum i Uppsala kommune.

Han skal ha hatt ranskniven på seg da han ble tatt med av politiet.

20-åringen kom til Forex for å veksle ulike valutaer. Vitner har i politiavhør forklart at det var snakk om seks-syv ulike valutaer, og at den samlede summen var på rundt 7000 svenske kroner (6400 norske kroner med dagens kurs).

I rapporten beskrives pågripelsen:

«Overvåkingsvideoen fra Forex viser at Christian Lindén (han byttet senere navn til Makaveli, red. anm.) kommer inn i lokalet klokken 14.12. Han går og tar en kølapp og går frem og tilbake i lokalet.

Klokken 14.16 går han frem til kassen og legger frem en bunke sedler. (...). Klokken 14.25 kommer en politipatrulje og går frem til Lindén.»

Vitner beskrev også Lindén som nervøs, og at han unngikk å få blikkontakt med kassereren som betjente ham.

- Fare for nye forbrytelser

Lindén har hele tiden nektet for å ha begått ranet. I retten forklarte han at han hadde fått penger og verdisaker som ble funnet på ham, og hjemme hos ham, av en annen mann han ikke ønsket å identifisere.

20-åringen hevdet mannen skyldte ham 5-6000 kroner, og at pengene og verdisakene var innbetalt gjeld.

Den drapssiktede 20-åringen har registrert adresse i denne blokken i Uppsala like nord for Stockholm.

Han var 18 år på gjerningstidspunktet, men ungdomsstraff ble ikke ansett som tilstrekkelig for en ransdom.

«Det finnes derfor ikke noe alternativ til fengsels, og det bestemmes at straffen settes til fengsel. Med tanke på at han var 18 år på gjerningstidspunktet og dømmes til fengsel i ett år og seks måneder», heter det i dommen.

Her konkluderer også retten med at det er fare for at 20-åringen vil begå nye straffbare handlinger.

Ifølge svenske Expressen ble 20-åringen ansett som så farlig at han ikke kunne være sammen med andre i fengselet kort tid før han ble løslatt på prøve 10. august i år.

To måneder senere begikk han altså knivdrap av Bjørklund Paltto i Oslo.

3. august, én uke før han ble løslatt, skal han ha truet personalet i fengselet ved å vise et pistoltegn samtidig som han simulerte at han skjøt mot dem. Etter hendelsene skal han ha blitt plassert i isolasjon.

«Du har ved to tilfeller truet personalet alvorlig. Det foreligger av den anledning en overhengende risiko for personalets sikkerhet til liv og helse ved fortsatt plassering i fellesskap», står det i dokumenter VG har fått tilgang til.

Avisen hevder også at drapssiktede Lindén blir beskrevet som en person som folk var redde for i fengselet, «og som tok en lederstilling», tross sin unge alder. Avisen hevder også at han krevde respekt, og kunne være truende hvis han ikke fikk viljen sin i fengselet.

Svenske Expressen har omtalt at personer i Lindéns krets anså ham som farlig og fryktet ham.

I februar i år, da han sonet dommen, endret han fornavn fra Christian til Makaveli. Det er ukjent hvorfor.

Politiet fant en rekke kontanter, smykker og andre verdisaker i leiligheten til Lindén i fjor høst.

- Aggressiv og lite samarbeidsvillig

Mandag 15. oktober, i en leilighet på Majorstuen i Oslo, ble Bjørklund Paltto drept rundt klokken 08.15 om morgenen. Klokken 07.30 ble en annen mann ranet bare 500 meter unna leiligheten. Lindén er siktet for både ranet og drapet.

Fredag forrige uke ble han åpent etterlyst i hele verden. Forrige søndag gikk politiet også ut med navnet hans. Etter ni dager på flukt ble han pågrepet av politiet i Frankrike.

Nettavisen meldte nyheten om at han var blitt pågrepet på togstasjonen i Dijon, etter å ha vært i Belgia.

Ifølge Aftonbladet sporet politiet mobiltelefonen hans fra Belgia til Frankrike. Mens Lindén var på flukt fulgte de bevegelsene hans i sanntid til han ble pågrepet i Dijon.

Det lokale politiet hadde bistand fra spesialstyrker, og utenfor togstasjonen var det pansrede kjøretøy og en hundepatrulje.

Politiet i Frankrike opplyser til Nettavisen at han var ubevæpnet da han kom, og at han bare hadde med seg en ryggsekk og klærne han hadde på seg.

Tidligere i uken meldte Nettavisen også nyheten om at den drapssiktede 20-åringen har vært aggressiv og lite samarbeidsvillig siden han havnet i arresten.

Onsdag ble det klart at Lindén blir varetektsfengslet i 40 dager. Det er så lang tid norske myndigheter har på å få i stand en utleveringsbegjæring som ble oversatt til fransk.