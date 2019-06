Politiet har avsluttet Keshvari-etterforskning

Politiet har avsluttet etterforskningen av bedragerisaken mot Frp-politiker Mazyar Keshvari, og saken er nå oversendt statsadvokaten, skriver ABC Nyheter.

– Saken er oversendt til statsadvokaten med en innstilling herfra. Det ble gjort for noen uker siden. Det er taushetsbelagt, så jeg kan ikke gå inn i hva den innstillingen går ut på, sier politiadvokat Susie Bergstrand i Oslo politidistrikt til avisen.

I oktober 2018 avslørte Aftenposten at Frp-politikeren som var møtende vara for finansminister Siv Jensen på Stortinget, hadde levert reiseregninger for en rekke reiser som ikke har funnet sted. I etterkant av avsløringene ble Keshvari anmeldt og senere siktet for grovt bedrageri.

Førstestatsadvokat Jens Olav Sæther bekrefter overfor ABC Nyheter at saken er til behandling, men kan ikke si når den er ventet å være ferdigbehandlet.

Den totale summen for Mazyar Keshvaris udokumenterte reiser er ifølge Aftenposten på 290.000 kroner, men det er ikke kjent om dette er det totale beløpet Keshvari urettmessig har fått utbetalt. Frp-politikeren har tidligere beklaget og sagt at han vil tilbakebetale pengene.

