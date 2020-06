Politiet har fått en foreløpig obduksjonsrapport etter Sotra-drapet

Politiet i Bergen har fått en foreløpig og muntlig obduksjonsrapport fra Gades Institutt etter drapet på Sotra lørdag.

Obduksjonen ble gjennomført tirsdag, og Vest politidistrikt opplyser at de ikke kan kommentere noe utover dette av hensyn til etterforskningen.

Politiet fortsetter med kriminaltekniske undersøkelser på åstedet, vitneavhør, gjennomgang og analyse av elektroniske spor,

Det er foreløpig ikke tidfestet nytt avhør av den 20 år gamle mannen som er siktet for å ha drept sin mor.

Mannen ble mandag varetektsfengslet i fire uker med isolasjon de to første ukene. Politiet har anket deler av fengslingskjennelsen og bedt om at siktede også ilegges to ukers medieforbud. Politiet venter på tilbakemelding på denne.

Det var klokken 20.37 lørdag kveld at politiet fikk melding fra vitner på stedet om at en kvinne var funnet død i en bolig på Sotra. Kort tid etterpå ble sønnen pågrepet på en annen adresse og siktet for drap.

Mannen nekter for å ha drept moren.

