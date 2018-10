Politiet har fått flere tips om Majorstuen-drapet

Politiet har fått inn flere interessante tips etter at de fredag gikk ut med bilde av en mann som er etterlyst i forbindelse med drapet på Majorstuen mandag.

Fredag kveld opplyste politiet til NRK at tipsene fortsetter å komme inn.

Siden mandag har det foregått et intenst etterforskningsarbeid for å finne ut hvem som sto bak drapet på Heikki Bjørklund Paltto (24) fra Mysen i Østfold som ble funnet knivdrept i en leilighet i Arbos gate på Majorstuen. Samtidig har politiet etterforsket et knivran i et garasjeanlegg i Essendrops gate like ved åstedet.

– Vi hadde ikke gått ut med bilde hvis vi var usikre på å knytte dette sammen. Nå er vi kommet betydelig lenger. Da må vi ta høyde for at avdøde kan ha vært et tilfeldig offer. Det er noe mer sannsynlig nå fordi ranet og drapet knyttes sammen, sier politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt til NTB.

Hun sier at politiet av taktiske hensyn ikke kan gå noe inn på hva det er som gjør at de knytter ranet og drapet sammen.

Identifisering

Bildene av mannen ble tatt på Skøyen stasjon mandag klokka 13.16. Politiet tror han har gått gjennom Frognerparken til Skøyen via gangveien.

Det er foreløpig ikke kjent om politiet også sitter på videobilder fra garasjeanlegget i Essendrops gate der en person ifølge politiet ble fratatt en telefon og en skinnmappe samme morgen. Gjerningsmannen skal ha truet med kniv, men ransofferet ble ikke skadd.

– Det er veldig viktig for politiet å identifisere denne mannen. Alle som kan vite noe om ham, må kontakte politiet, understreker Metlid, som ber mannen på bildet om å melde seg.

Politiet går ut med bilde av en mann som er etterlyst i forbindelse med drapet på Majorstuen mandag. Han har denne tatoveringen på den ene hånden. Foto: Politiet / NTB scanpix

Politiet er også opptatt av observasjoner gjort langs Frognerelva der det er funnet flere gjenstander som knyttes til mannen. Fredag ettermiddag fant politiets etterforskere blant annet en svart dataveske i terrenget ved Frognerelva der mannen er blitt observert. Om dette er veska fra ranet tidligere på morgenen, er ikke kjent.

– Noen kan jo ha sett ham bærende på noe eller sett noen andre personer. Vi konsentrerer oss om ham, men vi kan ikke utelukke at det er flere involvert, sier Metlid.

Vet ikke hvor mannen er

Politiet vet ikke om mannen er i Norge eller ei.

– Vi må ta høyde for begge deler. Vi har heller ikke knyttet mannen på bildet til offeret på noen måte. Vi vet ikke hvem han er. Vi har gjort tiltak for å finne ut hvor han befinner seg og har brukt politiapparatet for å identifisere ham. Vi er offensive, sier politiinspektøren.

Hun vil ikke kalle fredagens fremlegg av kart, funnet av gjenstandene eller bildene av det de har grunn til å tro er gjerningsmannen for et gjennombrudd.

– Det er en betydelig utvikling i saken. Likevel gjenstår det en god del arbeid i denne saken, men det er sentralt at vi har dette bildet. Vi har også andre bilder og annen informasjon. Det er gode begrunnelser for at vi går ut med dette fotografiet, men vi ønsker ikke å gå ut med grunnlaget for det, sier Metlid.

