Politiet har funnet mulige falske koronadokumenter

Politiet vurderer å varetektsfengsle en rumensk mann som var i besittelse av en mistenkt falsk koronatest som viste negativt resultat.

Falske dokumenter som viser at man har testet negativt på koronavirus med en legeerklæring, kan ifølge politiet kjøpes på internett for 185 kroner og på valgfritt språk, skriver NRK. Tirsdag ble en rumensk mann pågrepet i Norge etter at han viste fram det som politiet mistenker er forfalsket test på covid-19.

– Dette er en urovekkende trend ute i Europa. Vi ser alvorlig på om dette nå har kommet til Norge, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen i Oslo politidistrikt til NRK.

Dersom dokumentet som ble funnet hos mannen er falskt, vil han bli tiltalt for dokumentforfalskning. Politiet vurderte onsdag om de skal begjære mannen varetektsfengslet.

Siden myndighetene fra 9. november innførte krav om negativ koronatest for innreisende til Norge, er 500 personer bortvist fra grensa med begrunnelse i smittevernreglene.

