Politiet har gjort funn av en død person i barnekjeledress med redningsvest i Rogaland

Politiet har funnet en død person i barnekjeledressen som ble funnet med redningsvest ved Karmøy fredag. Personen er trolig et barn.

– Ved undersøkelser av kjeledressen fant vi levninger av det som trolig er et barn inne i dressen, sier jourhavende jurist Erik Engløkk i Sørvest politidistrikt til NTB.

Han sier at omstendighetene tyder på at personen kan ha ligget lenge i vannet, og at det så langt ikke er noe som tyder på at det er snakk om en straffbar handling.

Det var tidlig på ettermiddagen fredag at det ble meldt om funn av en barnekjeledress med en redningsvest i vannkanten lengst sør på Karmøy i Rogaland, ikke langt fra Skudeneshavn.

Ikke identifisert

Engløkk sier at det er vanskelig å si noe om hvor lang tid den døde personen kan ha ligget i vannet.

– Det er nok mer snakk om måneder enn uker eller dager, men det blir spekulasjon, sier han.

Personen er foreløpig ikke identifisert. Vedkommende vil nå sendes til obduksjon for å fastslå dødsårsak. Politiets ID-gruppe vil jobbe med å finne identiteten til den døde personen.

Engløkk sier at det trolig vil ta en del tid før de med sikkerhet kan fastslå identitet og dødsårsak.

Kan være fra utlandet

– Foreløpig tror vi at dette kan dreie seg om en ulykke. Barnet kan ha drevet i land etter en båtulykke utenfor landets grenser, sier Engløkk.

Han sier at merket på klærne og redningsvesten kan tyde på at det er snakk om en person fra utlandet, men han presiserer at det ikke kan utelukkes at vedkommende er norsk.

– Funnet passer likevel ikke til noen som er meldt savnet i Norge, sier Engløkk.

Nødetatene vil lørdag gjøre grovsøk i området der den døde personen ble funnet.

