Politiet: Har god oversikt over drapssaken på Varhaug

Politiet vil ikke gjøre nye forsøk på avhøre 17-åringen som er siktet for drapet på Sunniva Ødegård før neste uke.

Seksjonsleder Bjørn Kåre Dahl sier politiet vil trappe ned etterforskningen av drapet i helga. De mange etterforskerne som er involvert i saken, har hatt krevende og lange dager siden Sunniva Ødegård ble funnet drept på Varhaug natt til mandag.

– Det gjenstår fortsatt en del arbeid, men politiet har god oversikt i denne saken, sier Dahl i en pressemelding fredag formiddag.

Torsdag ble det gjort nok et forsøk på av avhøre den siktede 17-åringen, men han nektet å snakke med etterforskerne. Nå vil etterforskerne ikke gjøre noe nytt forsøk på å snakke med gutten før over helgen.

– Han står fast på sin første forklaring. Politiet vil forsøke å avhøre siktede på nytt tidlig neste uke, skriver politiet i pressemeldingen.

Den lokale gutten fra Varhaug har fortalt politiet at han var på stedet der Sunniva Ødegård ble funnet drept, men han nekter for at det var han som begikk forbrytelsen. Torsdag uttalte politiadvokat Herdis Traa til Jærbladet at politiet mener mistanken mot 17-åringen er styrket ettersom etterforskningen har gått framover i løpet av uka.

– Vi mener saken mot ham er styrket på bakgrunn av beviser som har kommet fram, sier politiadvokaten.

