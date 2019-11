Politiet har henlagt trippeldødsfall på Romsås

Det er ikke grunn til å straffeforfølge enkeltpersoner eller bydelen etter at en mor og hennes to døtre ble funnet døde på Romsås høsten 2017, mener politiet.

Oslo politidistrikt har avsluttet etterforskningen og påtalemyndigheten har henlagt saken, opplyser politiadvokat Christian Stenberg til VG.

Saken overføres dermed til Statens helsetilsyn, som kan ilegge administrativ reaksjon.

De tre kvinnene, en eritreisk mor på 69 år og hennes voksne døtre på 28 og 35 år, ble funnet døde i en kommunal leilighet på Romsås i Oslo 12. oktober 2017.

Kvinnene ble funnet av politiet etter å ha blitt kontaktet av Nav, som mistenkte dødsfall etter at styrelederen i borettslaget hadde nevnt en mistenkelig lukt i oppgangen.

Det er ikke påvist noen sikker dødsårsak, men politiet mener at omstendighetene og obduksjonsfunn tyder på at dødsfallene skjedde i forbindelse med manglende inntak av føde over lang tid.

Politiet har ikke gjort funn som tyder på at moren og de to døtrene ble utsatt for noe straffbart. Ifølge naboer, familie og venner hadde kvinnene isolert seg fra omverdenen.

Datoen for dødsfallene er satt til 11. september 2017. De tre kvinnene er gravlagt på Alfaset gravlund i Oslo.

(©NTB)