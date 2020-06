Politiet har ikke fått avhørt drapssiktet i Haugesund

Mannen som er siktet for drap etter knivstikken i Haugesund tirsdag, har ikke latt seg avhøre av politiet.

– Siktede har ikke ønsket å la seg avhøre i dag, men har gitt uttrykk for at han ønsker å samarbeide med politiet, skriver Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

Politiet vil gjøre nye forsøke på å avhøre siktede torsdag.

Mannen i 30-årene ble først siktet for drapsforsøk etter knivstikking tirsdag. Etter at det jevnaldrende offeret døde på sykehus like før midnatt, ble siktelsen endret til drap.

(©NTB)