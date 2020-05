Ingen personer er skadd, og politiet har kontroll på situasjonen i Sem fengsel der innsatte bevæpnet med slagvåpen forskanset seg tirsdag ettermiddag.

Politiet fikk melding om hendelsen like før klokka 16 og har vært på stedet med flere patruljer. Rundt klokken 17.30 opplyste de på Twitter at de hadde kontroll på situasjonen, og at ingen personer var skadd.

Ifølge operasjonsleder Øystein Eikedalen skal de forskansede innsatte ha vært i besittelse av slagvåpen og ha hatt tilgang til smørkniver, skriver Tønsbergs Blad.

Bakgrunnen for hendelsen skal ha vært de innsattes misnøye over fengselets rutiner.

– De skal ha vært misfornøyde med at de ikke fikk lov til å kjøpe personlige ting og ha med på cellene, sa Eikedalen til avisen.

Sem fengsel i Tønsberg er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå. Avdelingen det gjelder, skal ha 13 innsatte. Hele fengselet har 62 plasser.