Politiet: Hasardiøs gaffeltruck-sjåfør står bak Landfalltjern-brannen

Politiet etterlyser tips etter at en gaffeltruck-sjåfør skal ha ødelagt flere hytter og forårsaket brannen på Landfalltjern.

(Drammens Tidende): I 09.30-tiden fikk politiet inn flere meldinger om en gul gaffeltruck som skal ha kjørt svært vinglete i Betzy Kjeldsbergs vei.

Halvannen time senere begynner det å brenne i et uthus oppe ved Landfalltjern. Brannen spredte seg også videre til et skogsområde like ved bygget.

Da brannvesenet kom fram var uthuset nærmest utbrent, men de fikk raskt kontroll på brannen.

Rød jakke

Etter at slukningsarbeidet var utført, la politiet merke til skadeverk på flere hytter i nærheten av det nedbrente uthuset.

– Det er store skader på hytteveggene som er forenlig med bruk av en gaffeltruck. De samme skadene er også funnet på uthuset som er brent ned, sier operasjonsleder Tore Grindem hos Politiet i Sør-Øst.

Politiet mener derfor gaffeltruck-sjåføren står bak brannen, samt skadeverket på de andre hyttene.

Sjåføren av gaffeltrucken er en mann i 40-årene iført en rød jakke, opplyser politiet.

– Vi vet ikke om han har tent på med vilje, eller om brannen har oppstått som en påfølgende årsak av skadene han har gjort med trucken, sier operasjonslederen.

Den gule trucken ble sist observert rett ved sykehuset, like etter klokken 11 lørdag formiddag.

– Dette er ikke den vanlige trucken du ser på Megaflis – dette er noe litt større. En slags hjullaster-truck, forklarer operasjonsleder Arild Alfheim hos Politiet i Sør-Øst.

Foto: Tor Christian Ødegaard

Har mistenkte

Klokken 15.30 meldte politiet at de har funnet trucken i nærheten av sykehuset. Mannen er fortsatt på frifot.

– Vi har noen mistenkte personer i saken, og vi har vært på noen aktuelle adresser, men foreløpig er ingen pågrepet, sier operasjonsleder Alfheim like før halv seks lørdag kveld.

Politiet etterlyser tips fra publikum på 02800.

