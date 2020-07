Politiet holder pressetreff om drapsetterforskning i Lørenskog

Klokka 14 kommer politiet trolig med ny informasjon etter at to barn ble funnet døde og en kvinne ble funnet alvorlig skadd i en leilighet i Lørenskog søndag.

Pressetreffet på politihuset på Lillestrøm er politiets andre møte med pressen etter hendelsen søndag. Politiet har tidligere opplyst at saken etterforskes som drap.

Politiet siktet barnas far etter hendelsen, men han ble løslatt søndag kveld. Politiet har opplyst at mistanken mot ham er svekket. Det er ukjent hva han er siktet for.

Foreløpig har ikke politiet ønsket å opplyse om barnas alder eller dødsårsaken. Moren er innlagt på Ullevål sykehus og er utenfor livsfare.

– Det er naturlig at politiet tar avhør av moren. Det har ikke latt seg gjøre per nå på grunn av hennes helsetilstand, sa politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim i Øst politidistrikt søndag kveld.

