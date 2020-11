Etter et vellykket pilotprosjekt er det bestemt at alle politidistriktene i Norge skal få begynne å bruke droner i arbeidet sitt.

Agder, Trøndelag og Troms politidistrikt har siden september 2019 testet bruk av droner til ulike politiformål. Anbefalingene fra samtlige distrikt er at bruk av droner bør videreføres i politiet.

– Når evalueringen viser at droner er til vesentlig nytte for politiets arbeid i 75 prosent av politiets oppdrag, er det viktig at dette nå rulles ut i hele landet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding fra Politidirektoratet.

(©NTB)

