Politiet i Møre og Romsdal har avsluttet Operasjon Jupiter

Politiet i Møre og Romsdal avsluttet i sommer prosjektet Operasjon Jupiter. Over 100 saker er etterforsket og seks barn er identifisert som ofre.

Prosjektet ble avsluttet 1. juli. Da hadde etterforskerne, dataetterforskerne og den ansvarlige juristen jobbet med 25 saker med involverte fra Møre og Romsdal, i tillegg til i overkant av 90 saker som er blitt videresendt til andre politidistrikter, skriver Sunnmørsposten.

I løpet av etterforskningen er seks fornærmede barn blitt identifisert, fem av dem i Møre og Romsdal. Politiet har i hovedsak avdekket ulovlig befatning med overgrepsmateriale.

– Vi har også saker som gjelder voldtekt av barn og seksuell handling med barn. Den mest alvorlige saken omhandler grov voldtekt, sier politiinspektør Elin Drønnen.

De fleste mistenkte gjerningspersonene er menn i alderen 40–60 år, men noen av de mistenkte er i tenårene, og to av de siktede er kvinner, opplyser Drønnen.

I juni ble en 27 år gammel mann i Nordmøre tingrett dømt til tre og et halvt års fengsel for gjentatte seksuelle overgrep mot sin halvbror. Det var i forbindelse med politiets arbeid med Operasjon Jupiter at de kom over mannen som på et lukket nettforum beskrev overgrepene. I retten innrømmet 27-åringen straffskyld på samtlige tiltalepunkter.

Mandag starter en annen rettssak mot en ålesunder som er tiltalt for å ha utvekslet overgrepsbilder og videoer med 75 personer.

Selv om Operasjon Jupiter nå er avsluttet, er politidistriktet i ferd med å etablere en ny organisasjon der etterforskningen av disse sakene inngår. De pågående sakene er fordelt ut på de ulike driftsenhetene, forteller Drønnen.

