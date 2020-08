Politiet i Oslo fortviler over ungdom som ikke vil holde avstand: Ber kommunen rydde opp i festingen

Politiet blir anklaget for å spre falske nyheter når de ber festende ungdom i Frognerparken følge smittevernreglene. – Vi kan ikke gjøre noe, sier politiet.

Operasjonsleder Andre Kråkenes i Oslo politidistrikt sier til NTB at det er svært fullt i Frognerparken mandag kveld, og at svært få følger smittevernreglene. Politiet har varslet Oslo kommune og ber kommunen rydde opp.

– Vi får ikke gjort annet enn å oppfordre dem pent til å holde avstand og følge smittevernreglene. Det gjør de i liten grad, sier Kråkenes.

I tillegg til den store festen i Frognerparken, der flere er samlet i forbindelse med fadderuka, ringes politiet ned med tips om private fester med mer enn 20 personer. Kråkenes sier politiet ikke kan prioritere dette.

Fake news om smitte

– Vi er ikke smittevernpoliti. Det er et kommunalt ansvar å følge opp det som skjer i Frognerparken, og vi har varslet beredskapsetaten i Oslo kommune om det, men ikke fått noen tilbakemelding, sier Kråkenes.

– Hva sier folk når dere oppfordrer dem til å følge smittevernreglene?

– Vi ser at en del uttrykker at de ikke har noen tro på de der smittegreiene, at det nærmest er fake news. Det er den verste kampen helsevesenet har tror jeg: Den mot dumskapen, sier Kråkenes.

Beredskapsetaten opplyser til NTB at det er bymiljøetaten som har ansvaret for å følge opp, men at de heller ikke kan gjøre noe dersom folk nekter å følge smittevernreglene.

Kråkenes varsler at politiet vil stikke innom Frognerparken fra tid til annen gjennom natta, men understreker at det er kommunen som må ta ansvar og få stengt festen.

Fadderuken bekymrer

Årets fadderuke bekymrer myndighetene. I Bergen rykket politiet ut på grunn av 150 studenter i tett kø. Hendelsen i Bergen oppsto i forbindelse med et rebusløp for studentene ved Høyskolen Kristiania, skriver Bergensavisen.

Bilder fra stedet viser et stort antall studenter som står tett i tett i en lang kø utenfor Eplehuset i Bergen sentrum.

– Så store ansamlinger er ikke ønskelig, og vi anmoder folk om å forholde seg til avstandsreglene. Tiltakene på innsiden av butikken var god, men på utsiden var det problematisk, sier innsatsleder Tom Johannessen i Vest politidistrikt.

Ber skolen ordne opp

Smittevernoverlegen reagerer med bekymring over situasjonen og sier at hun kommer til å ringe skolen umiddelbart.

– Vi har frarådet rebusløp og pub-til-pub. Vi ønsker heller at de holder seg på ett sted og har det kjekt sammen i en liten gruppe, sier smittevernoverlegen Karina Koller Løland til BA.

Høgskolens fadderstyre forklarer at det har blitt tatt grep etter køsituasjonen.

– Det var litt mange faddergrupper som gikk til den posten samtidig, og det er veldig beklagelig. Vi har vakter på alle poster, men de hadde ikke forberedt seg helt på at det skulle bli så mange med en gang, sier Line Louise Røen, som er leder for regional markedsutvikling ved Campus Kristiania.

Helsemyndighetene bekymret

Ved BI er alle utelivsarrangementet under fadderuka «Fadderullan» avlyst på grunn av koronapandemien. BI i Oslo stengte sin studentbar etter kun to timer mandag kveld, skriver VG.

I forrige uke opplyste Universitetet i Oslo (UiO) til NTB at fadderuken vil bli gjennomført, men i mindre grupper enn vanlig.

Koronasmitte blant unge i forbindelse med fest og sosiale sammenkomster har vært et hett tema den siste uken, og i Oslo har over 40 personer blitt smittet etter en rekke fester. Både helseminister Bent Høie (H) og Folkehelseinstituttet (FHI) har reagert på situasjonen.

– Festing blant unge og spesielt fadderukene som nå skal i gang på universiteter og høyskoler, er noe vi ser på med bekymring, sa avdelingsdirektør Line Vold i FHI på fredag.

– Det er viktig at studenter kan møtes og bygge sosiale nettverk, men vi advarer mot å samle store mengder folk, særlig blandet med alkohol, sa hun.

