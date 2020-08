Politiet: Ingen store ansamlinger i Oslos parker i dag

Store grupper av folk som festet i blant annet Frognerparken mandag, fikk Oslo kommune og politiet til å reagere kraftig. Tirsdag var det langt roligere i Oslo.

– Vi har ikke fått noen meldinger om store ansamlinger i parker i dag i det hele tatt, sier operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt til NTB tirsdag kveld.

Det var mandag kveld samlet et stort antall studenter og ungdommer i blant annet Frognerparken i Oslo i forbindelse med fadderuka. Det førte til at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) tirsdag truet med å slå ned på festingen med en påminnelse om at det faktisk er ulovlig å drikke på offentlig sted.

– Politiet forsikret meg i dag om at de vil slå ned på dette. Den ølen du konsumerer i parken, kan bli svært dyr, advarte byrådslederen på en pressekonferanse.

Risikerer 2.500 i bot

Ifølge politiet ligger normalsatsen for bøter for drikking på offentlig sted på 2.500 kroner. Byrådslederen truet også med å avlyse fadderuka dersom situasjonen ikke bedret seg.

– Det virker som folk har fått med seg oppfordringene fra byrådslederen, som går ut så sterkt, og politiet som indikerer at vi vil følge opp et lovverket vi har, sier Lie.

– Det er vi veldig glade for. Det er stort sett fornuftige mennesker der ute, sier han.

Reagerer på at studenter fortsatt drikker i parker

NRK har derimot snakket med studenter som innrømmer at de trosser byrådslederens anmodning om å droppe parkfestingen. Det får rektor ved Oslo Met til å reagere.

– Det er ikke klokt å samle seg i store grupper, og det blir enda vanskeligere å respektere avstandskrav når man drikker. Jeg skulle ønske studentene fant andre måter å markere semesterstart på, sier rektor Curt Rice.

Ingen av studentene NRK har snakket med i parkene sier at politiet har henvendt seg til dem.

Festen fortsatte i Bergen

Også i Bergen fortsatte festingen tirsdag kveld. I Nygårdsparken var det flere grupper studenter som festet tirsdag, noen rolig i små grupper, andre steder var det full fest, skriver Bergensavisen.

– I min gruppe sitter vi med grei avstand fra hverandre, men jeg ser jo at det er noen som tar litt mer hensyn til reglene enn andre. Jeg håper ikke fadderuken blir avlyst, og satser på at det går greit, sier Vegard Avseth, som skal i gang med studiene på Høgskolen på Vestlandet.

En student som deltok i festene i Nygårdsparken mandag, testet tirsdag positivt for korona.

– Det er vanskelig å arrangere fadderuke og holde smittevernet på plass samtidig, sier BI-student Herman Villanger til Bergens Tidende.

