Politiet jakter brannstifter i Oslo

Politiet setter tre mindre branner i Oslo mandag kveld i sammenheng. De mener brannene var påsatt.

Den første meldingen gikk ut på at det brant i et tre i Jerikoveien like før klokken 18. En drøy time senere kom det melding om brann i et tre på Ulsurd videregående skole og et skur som brant ved en barnehage.

– Vi mistenker at brannene er påsatt. Det er funn på stedet som tyder på det, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.

Han sier at de setter brannene i sammenheng med hverandre fordi de skjedde med kort tids mellomrom på tre plasser i nærheten av hverandre. Foreløpig er ingen pågrepet i saken.

– Vi har hatt patruljesøk og sporsøk med hund uten å lykkes, sier operasjonslederen.

Alle brannene ble slukket i løpet av kort tid.

– Skuret ble totalskadd, og en del trehjulssykler ble brent, sier operasjonslederen.

(©NTB)

