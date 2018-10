Politiet jakter på svensk 20-åring etter Majorstua-drapet

Mannen er blitt etterlyst internt i svensk politi, melder svensk avis.

Politiet jakter på en 20 år gammel svensk mann etter knivdrapet på Heikki Bjørklund Paltto mandag morgen.

Det skriver Aftonbladet på søndag, som forteller at norsk politi har internasjonalt etterlyst den svenske 20-åringen, mistenkt for mordet på Paltto.

Det bekrefter en svensk politikilde som har deltatt i etterforskningen overfor avisen.

Tidligere truet med kniv

- Jeg kan bekrefte at vi kjenner til drapet i Norge og at den etterlyste har en kobling hit, sier vakthavende politibefal i den aktuelle regionen til avisen.

DREPT: Familien har frigitt dette bilde av Heikki Bjørklund Paltto (24).

Ifølge Aftonbladet er 20-åringen tidligere dømt for blant annet tyveri og ran. Så sent som i fjor ble han dømt til fengselsstraff for ran etter å ha gått inn gjennom et åpent vindu i en bolig og truet beboerne med kniv før han forsvant med flere gjenstander.

Var på Skøyen togstasjon

Politiet gikk på en pressekonferanse på fredag ut og etterlyste en person som de knyttet både til drapet på Majorstua og et ran tidligere samme dag.

- Mannen er sentral i saken og det er veldig viktig for politiet å identifisere ham, sa leder for etterforskning og etterretning i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid, på pressekonferansen på fredag.

Politiet fortalte da at de mener denne personen har vært flere steder i Oslo 15. oktober, og ba vitner ta kontakt:

Mannen skal ha gjennomført ran i Essendropsgate 5 ved 07.30-tiden.



Vært ved Arbosgate 2 der 24-åringen ble drept.



Gått langs Frognerelva ved 12.30-tiden denne dagen. Her har han kvittet seg med gjenstander som politiet har funnet.



Vært på Skøyen togstasjon ved 13.16-tiden.





Særegen kjennemerke på hånden

Politiet gikk ut med bilde av mannen, som også har et særegen kjennemerke på hånden.

Lørdag bekreftet politiet også at de har fått tips om konkrete navn.

- Vi har fått tips om konkrete opplysninger på personer og observasjoner. Politiet har fått inn en rekke tips og opplysninger, sa Grete Lien Metlid til Nettavisen da.

TATOVERING: Politiet går ut med bilde av en mann som er etterlyst i forbindelse med drapet på Majorstuen mandag. Han har denne tatoveringen på den ene hånden. Foto: Politiet / NTB scanpix

Siden mandag ved 12-tiden har det foregått en klappjakt på hvem som sto bak drapet på den 24 år gamle mannen som ble funnet knivdrept i en leilighet på Majorstuen i Oslo.

Politiet meldte også om et ran klokken 08.10 mandag morgen. Ranet skal ha skjedd i 07.30-tiden. En person var da fratatt telefon samt en skinnmappe. Den fornærmede var ifølge politiet blitt truet med en kniv, men ble ikke fysisk skadd.

Kan være i utlandet

To av kameratene til avdøde forlot leiligheten ved 08-tiden. Bjørklund Paltto ble funnet klokken 12.15. Politiet har derfor vært interessert i observasjoner mellom klokken 07.50 og 12.15.

Bildene av den mulige drapsmannen ble tatt på Skøyen stasjon mandag klokka 13.16. Politiet tror han har gått gjennom Frognerparken til Skøyen via gangveien.

