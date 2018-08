Politiet jobber for å få til avhør av siktede i Maridal-drapet

Politiet er i dialog med forsvareren til mannen som er siktet for drapet i Maridalen for å avhør etter at siktede har nektet å la seg avhøre i flere uker.

Etter at John Edvin Lie, tidligere Johnny Olsen, ble siktet for drap og likskjending tidligere i sommer, har han kun latt seg avhøre én gang, skriver VG.

– Det er ikke gjennomført nytt avhør av siktede fordi han ikke har ønsket å møte i nye avhør. Politiet ønsker å avhøre siktede på nytt, og er i dialog med forsvarer for å forsøke å gjennomføre dette, sier politiinspektør Tina Bjarkø Helleland til VG.

Han har nektet å bli avhørt etter at han ble begjært varetektsfengslet i fire uker, hvorav to av ukene var i isolasjon. Lie nekter også straffskyld i saken.

Lie og mannen som ble funnet drept i skogen er bekjente, har politiet opplyst.

Lies forsvarer, Benedikte Jamth, mener etterforskningen har svekket mistankegrunnlaget mot klienten hennes.

– Jeg mener mistankegrunnlaget er svekket med bakgrunn i det som har kommet fram i etterforskningen. Hva det konkret gjelder kan jeg ikke si noe om, fordi dokumentene fortsatt er klausulerte, sier Jamth.

(©NTB)

Mest sett siste uken