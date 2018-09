Politiet jobber fortsatt med å varsle pårørende etter dødsulykken på Rjukan

Politiet vil trolig gå ut med navnene på de omkomne i ulykken på Rjukan i løpet av mandag. Foreløpig er ikke alle pårørende varslet.

– Foreløpig er det for tidlig å gå ut med navnene på de omkomne. Det er ikke hundre prosent bekreftet ennå at alle pårørende er varslet, sier etterforskningsleder Robert Strand ved Rjukan politistasjon til NTB.

Han forteller at både politiet og Statens vegvesen allerede har gjennomført omfattende undersøkelser, men det er foreløpig for tidlig å trekke noen konklusjoner om årsaken til at bilen de fem satt i, kjørte inn i fjellveggen i en hårnålssving på fylkesvei 651 på vei ned fra platået nedenfor Gaustatoppen.

Mange avhør

– Allerede søndag gjorde vi ganske mye, blant annet med våre krimteknikere. Også de patruljene som var på stedet, fikk gjort mye og har tatt en rekke avhør av folk som har vært i nærheten av ulykkesstedet. Nå jobber vi med å skaffe oss oversikt over hva som faktisk har skjedd, og hvem vi må snakke mer med, sier Strand.

– Vi ønsker ikke å spekulere på årsaken til ulykken, men håper de tekniske undersøkelsene og avhørene vi tar, vil bringe oss litt nærmere årsaken, sier Strand.

Politiet gikk søndag ut og opplyste at ulykkesbilen var en åpen amerikansk veteranbil. Politiet ønsker foreløpig ikke å gi mer informasjon om bilen og hvilken stand den var i.

– Jeg er ikke så sikker på om den er åpen – jeg har ikke sett bildene ennå. Men det skal være en eldre amerikansk bil, sier etterforskningslederen.

Vegvesenet undersøker

Samtidig med politiets egne undersøkelser, er også Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe (UAG) i full gang med sine undersøkelser. Ulykkesbilen ble kjørt til trafikkstasjonen på Notodden i løpet av natten. Når en foreløpig rapport er klar, er foreløpig ukjent.

– Vi skal ikke si noe som helst om vår undersøkelse. De funnene vi gjør, går til politiet som bruker det i sin etterforskning og som uttaler seg, sier kommunikasjonssjef Lars Helge Rasch i Statens vegvesen region sør til NTB.

