Politiet løslater John Edvin Lie - fortsatt siktet for likskjending

Politiet mener det ikke lenger er bevisforspillelsesfare.

John Edvin Lie, som var siktet for drap i den såkalte Maridalen-saken tidligere i sommer, blir løslatt fra varetektsfengsling onsdag ettermiddag.

Politiadvokat Pål-Fredrik Kraby bekrefter Nettavisens opplysninger.

Politiadvokat Pål-Fredrik Kraby.

- Siktede blir løslatt i ettermiddag. Vi vurderer at det ikke lenger er bevisforspillelsesfare. I det ligger det at det ikke er vitner han kan påvirke uten at de har vært avhørt, sier Kraby til Nettavisen.

Lie ble pågrepet 19. juli i år, i Maridalen, et turområde nordvest i Oslo. Én person ble funnet død, og forkullet. Lie ble siktet for drap og likskjending.

Tidligere dømt for dobbeltdrap

Lie er tidligere kjent som Johnny Olsen. I 1982 ble han dømt til 18 års fengsel for dobbeltdrap i saken som sener er blitt omtalt som «Hadelandsdrapene». 31. august 2001 endret han navn til John Edvin Lie.

Han har hele tiden nektet straffskyld for hele siktelsen fra i sommer.

- Politiet mener den fornærmede ikke er blitt drept. Derfor er den delen av siktelsen frafalt. Men vi opprettholder siktelsen på likskjending, som har en strafferamme på to år, sier Kraby.

Her føres siktede Johnny Olsen, i dag kjent som John Edvin Lie, ut av retten i 1982.

Lies forsvarer, Jacob Ringsrød, har ikke hatt mulighet for å kommentere saken overfor Nettavisen.

Politiet har fortsatt mange ubesvarte spørsmål i saken. Lie har bare gitt ett politiavhør, på kveldstid samme dag som han ble pågrepet. Etter dette har han nektet å la seg avhøre av politiet.

Men han har gitt sin forklaring i et fengslingsmøte, og i forbindelse med prejudisiell observasjon. Konklusjonen på om han er tilregnelig eller ikke er ikke endelig klar.

- Det kommer vi tilbake til. Vi har fortsatt ting vi lurer på, men vi har gitt opp å prøve å få til politiavhør. Der kommer vi ikke i mål. Vi har bevis mot ham i saken.

- Hvilke bevis mener politiet å ha? Hva er det som gjør at dere mener at han har begått likskjending?

- Hans tilknytning til åstedet, og hvor han befant seg da han ble pågrepet står sentralt, sier Kraby.

Politiet: sot på hendene er bevis

Tidligere er det kjent at Lie skal ha bodd i skogen i Maridalen.

Da Lie møtte i det første fengslingsmøtet, dagen etter at han ble pågrepet, hadde han sot på begge hendene og joggebuksen. Kraby ønsker ikke å gå i detaljer på hvilke bevis politiet har mot Lie, men bekrefter at dette er med og bekrefter politiets teori.

- Det er en del av bevisbildet.

Han opplyser også om at Lie ikke har erkjent noe straffskyld, slik han har fastholdt fra han ble pågrepet.

Nettavisen er kjent med at én av flere teorier politiet har er at Lie så liket av den avdøde mannen, og tente på det selv.

TV 2 melder onsdag ettermiddag at Lie kan ha fått panikk i frykt for å bli koblet til saken ettersom han selv og den avdøde mannen bodde like ved hverandre i skogen i Maridalen.

I perioden mannen ble funnet utbrent var det høy skogbrannfare. TV 2 skriver også at det foreløpig er uklart om det ble brukt brennbare væsker.

I nærheten av denne provisoriske teltplassen ble den døde og forbrente 39 år gamle mannen funnet.

Politiet skal heller ikke har avdekket et motiv for likskjendingen.

De senere årene har det vært mye mystikk knyttet til Lie og hans liv. Det er svært få digitale spor fra ham, og han har hatt en kontantbeholdning. I noen år var han også oppført som «ikke-eksisterende eller ikke levende» i folkeregisteret.

- (...). Det var et sjokk. Plutselig var han ikke registrert noe sted. Han eksisterte rett og slett ikke for myndighetene, fortalte Lies faste forsvarer gjennom mange år, Fridtjof Feydt til Nettavisen to dager etter pågripelsen i sommer

Domfelt flere ganger

Politiet ønsker ikke å gå ut med det de foreløpig mener er dødsårsaken til mannen som ble funnet forkullet i Maridalen. Endelig obduksjonsrapport er ventet å være klar i oktober.

Nettavisen har tidligere omtalt at den nå avdøde mannen koblet telefonen sin over til politiet. Det har vært etterforsket hvem som kan ha gjort dette.

- Vi fant ut at den ble koblet over til oss i juli, men vi har ikke funnet ut noe mer enn det, sier Kraby.

Politiet har også uttalt at de ønsket å gå gjennom Facebook-kontoen til den avdøde mannen, i håp om å få svar på spørsmål.

Lie, som er født i november 1962, har en rekke dommer på seg. Flere av dem omhandler grov vold, brudd på våpenloven, i tillegg til den nevnte drapsdommen:

1980: Dom på 10 måneders betinget fengsel med prøvetid på to år for heleri og for brudd på lov om skytevåpen og ammunisjon.



1982: Dom på 18 års fengsel for dobbeltdrap og en rekke andre forhold.



1998: Dømt til seks års fengsel, hvorav fire års betinget straff, for legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter, etter å ha skutt en person med innvandrerbakgrunn i hånden. Lie skal den gangen ha tilhørt et ekstremistisk høyremiljø.



2000: I mars 2000 ble Lie frifunnet i retten i Oslo, tiltalt for å ha opptrådt truende på en måte som kunne skape særlig frykt. Ifølge dommen skal Lie ha svingt en øks, men retten mener det var et nødverge. Saken gjaldt et sammenstøt mellom blitzere og høyreekstreme i Oslo sentrum natt til 5. april 1998. En kvinne ble skutt i låret, og av dommen går det frem at en politikvinne ble slått flere ganger.



2004: Dømt til fengsel i fem måneder for å ha knivstukket en kvinne etter å ha vært på byen. Han ble også dømt for en rekke andre forhold.



2014: Lie ble i april 2014 dømt til 60 dagers betinget fengsel med to års prøvetid etter å ha slått en mann i hodet med en full ølflaske. Dette skjedde etter at Lie på en fest ønsket å snakke om religiøse spørsmål, noe to andre personer var lite interessert i. Den fornærmede fikk et kutt på fire cm i hodet.



2016: I januar 2016 ble han ilagt et forelegg av politiet etter å ha stjålet et luftgevær og et par sko fra XXL i Storgata i Oslo sentrum. Nettavisen får opplyst at saken ble sendt til retten ettersom han aldri vedtok forelegget. Dette ble omgjort til en bot på 9600 kroner.

