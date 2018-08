Politiet løsnet skudd - mann skutt i beinet

Politiet løsnet skudd og skjøt mann i beinet i forbindelse med båttyveri i Rina i Kristiansand.

I forbindelse med en pågripelse av en person i Kristiansand-området, i en sak som gjaldt brukstyveri av båt, har politiet løsnet skudd og en person er skutt i beinet, melder Agder politidistrikt onsdag.

– Omstendigheter rundt hendelsen vil ikke bli kommentert nærmere fra politiet. Spesialenheten er varslet, slik de skal i slike saker. Spesialenheten vil etterforske saken, sier politimester Kirsten Lindeberg.

Personen er tatt hånd om av helsepersonell.

Personen som er skutt i beinet er en mann i begynnelsen av 40-årene.

Et vitne Fædrelandsvennen har snakket med, Bjørn Kårikstad, som var på en hytte på Hånestangen, hørte to skudd bli avfyrt under aksjonen. Han så politibåten legge seg opptil en fritidsbåt – en Ibiza – i sjøen nedenfor hytta rett før det ble løsnet skudd, melder NTB.

- Betjentene skrek «væpnet politi» og at båten måtte stoppe. En mann om bord i Ibizaen begynte å kaste puter mot politibåten. Politiet skrek da at mannen måtte legge seg ned. Så hørte jeg at det ble avfyrt to skudd, sier Kårikstad.

– Jeg sto og så på da politiet skjøt mannen om bord i båten. Han skrek voldsomt, sier Kårikstad.

Spesialenheten er på saken

Politimester Lindeberg avviser konsekvent å gi ytterligere opplysninger om saken, og hvilken status mannen som ble skutt, hadde da politiet aksjonerte.

- Siden Spesialenheten har overtatt saken, må alle spørsmål rettes dit, sier Lindeberg til NTB.

Politiet vil gi ytterligere informasjon om helsetilstanden til den pågrepne når det er avklart.

