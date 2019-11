Politiet: Manshaus hadde ikke medhjelpere

Terrorsiktede Philip Manshaus hadde ikke medhjelpere da han angrep al-Noor-moskeen i Bærum, konkluderer politiet. Mandag framstilles han for forlenget varetekt.

Politiet er nå i hovedsak ferdig med gjennomgangen av elektroniske spor i saken, skriver Dagbladet.

– Det har ikke kommet fram spor i det undersøkte databeslaget som tilsier at han har hatt medhjelpere eller støttespillere, sier påtalejurist Hilde Strand .

Det er ventet at draps- og terrorsiktede Philip Manshaus (22) vil gi en kort uttalelse for åpen rett i fengslingsmøtet i Oslo tingrett mandag formiddag.

Ikke lukkede dører

Denne gang har ikke politiet kommet med noen begjæring om at fengslingsmøtet skal gå for lukkede dører. Årsaken er at de mener det ikke lenger foreligger bevisforspillelsesfare.

Dermed er det åpent for at 22-åringen, som har vært varetektsfengslet siden angrepet på al-Noor-moskeen og drapet på sin søster 10. august, kan forklare seg for åpen rett.

– Det er kommet til et punkt i etterforskningen der det ikke er naturlig å ha restriksjoner lenger. Det mente jeg det ikke var sist heller, men nå er politiet enige i det. Det blir et åpent rettsmøte, sa Manshaus' forsvarer Unni Fries til NTB torsdag.

Ber om fire nye uker

22-åringen har signalisert at han vil gi en kort begrunnelse for sine handlinger i et fengslingsmøte med åpne dører.

Politiet har bedt om at varetektsfengslingen forlenges med ytterligere fire uker, begrunnet i gjentakelsesfare.

Denne gang har ikke politiet bedt om restriksjoner i form av brev- og besøksforbud, medieforbud og isolasjon.

Fjerde fengslingsmøte

Fengslingen mandag blir Manshaus' fjerde fengslingsmøte. De tre andre møtene har gått for lukkede dører.

Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt opplyste tidligere denne uka til Dagbladet at det ikke ligger an til nye politiavhør med siktede, siden han ikke ønsker å snakke med politiet.

22-åringen har erkjent de faktiske forhold, men nekter straffskyld.

(©NTB)