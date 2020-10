Politiet mener at Sian-aktivist i Kristiansand ble drept

På bakgrunn av den foreløpige obduksjonsrapporten mener politiet i Kristiansand at 48 år gamle Dan-Eivind Lid ble drept.

Det uttalte politiadvokat Morten Formo på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om dødsårsaken, men kunne bekrefte at det var Lid som ble funnet død. Politiet opplyste også at de søker en eller to gjerningspersoner.

Ingen er så langt siktet eller pågrepet i saken.