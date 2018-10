Politiet mener den siktede for Majorstuen-drapet reiste hjem til Uppsala

Politiet har fortsatt ikke pågrepet noen for drapet på Majorstuen i Oslo mandag, men mener siktede Makaveli Lindén reiste fra Oslo og hjem til Uppsala.

– Det er fortsatt ingen pågrepet i drapssaken. Vi mener at den siktede forlot Oslo og Norge samme dag som drapet og ranet skjedde. Vi har observasjon, video og annen informasjon som tilsier at han går på toget som skulle gå klokken 16.56 fra Oslo S til Stockholm. Vi mener også at han dro videre hjem til Uppsala, men ønsker ikke å si noe mer om informasjon og bevegelser etter dette nå, sier politiinspektør Grete Metlid mandag formiddag.

– Politiet mottar fortsatt tips og opplysninger i saken, men vi kan av polititaktiske årsaker ikke være konkrete eller detaljerte på hva vi foretar oss, og hvordan vi jobber for å lokalisere og pågripe den siktede, sier Metlid.

Hun understreker at politiet fortsatt ønsker opplysninger og tips i saken.

Kuttet kontakt med tilsynsfører

Lindén er siktet for å ha drept Heikki Bjørklund Paltto (24) i en leilighet i Arbos gate på Majorstuen i Oslo sist mandag. Han er også siktet for et ran i Essendrops gate like i nærheten samme morgen.

Ifølge Aftonbladet sendte Lindén en tekstmelding til sin tilsynsfører så sent som søndag 14. oktober – dagen før ranet og drapet på Majorstuen. Ifølge avisens opplysninger påsto han at han var truet på livet og at han gjemte seg i Tyskland.

Politiinspektør Grete Lien Metlid fastslo allerede søndag at Lindén etter alt å dømme vet at han er etterlyst internasjonalt og at han befinner seg i en vanskelig situasjon. Hun har bedt folk om ikke å nærme seg den drapssiktede mannen, men isteden å ringe politiet.

Nettopp sluppet ut

Ifølge Aftonbladet slapp Lindén ut fra Skogomeanstalten 10. august etter å ha sonet de nødvendige to tredelene av en straff på ett og et halvt års fengsel for et ran der han tok seg inn gjennom vinduet i en studentbolig og truet til seg penger.

Det ble satt som krav for løslatelsen at han skulle ha ukentlig besøk av en tilsynsfører, men i midten av oktober brøt 20-åringen kontakten med denne. Den siste kontakten var altså en tekstmelding dagen før drapet i Oslo.

Trolig i tredjeland

I forbindelse med at Lindén ble satt fri, skrev den svenske kriminalomsorgen i sin utredning blant annet at 20-åringen har en middels stor risiko for tilbakefall for lovbrudd. Det vises også til «en del grenseoverskridende» oppførsel mot både andre innsatte og ansatte.

Ifølge Aftonbladet har politiet gjennom elektroniske spor klart å lokalisere Makaveli Linden, som tidligere het Christian Bo Lindén, til et tredje land. Både bruk av bankkort og mobiltelefon skal ha gitt verdifull informasjon for politiet.

