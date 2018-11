Politiet ønsker tips etter at to menn skal ha forsøkt å ta seg inn bil med to barn

Kvinnen var inne og handlet da to menn forsøkte å komme seg inn i bilen der barna satt.

(Oppland Arbeiderblad): Politiet bekrefter torsdag kveld at en kvinne i Gjøvik har tatt kontakt etter at to menn skal ha forsøkt å ta seg inn i bilen hennes, mens barna til kvinnen satt i bilen. Hendelsen skal ha skjedd på parkeringsplassen ved Coop Prix i nordbyen i Gjøvik.

Vedkommende skriver i et innlegg på sosiale medier at hun gikk inn i butikken for å handle, mens barna ble igjen i bilen.

Kvinnen har presisert at bildøra var låst.

– Vi er klar over hendelsen og har fått den beskrivelsen, sier operasjonsleder Haagen Løvseth i Innlandet politidistrikt.

En patrulje er sendt ut for å undersøke opptak fra videoovervåkning ved butikken. I skrivende stund avventer politiet tilbakemeldinger fra patruljen.

– Det er foreløpig ikke helt klarhet i hva som skjedde. Mor sa til oss at noen forsøkte å få opp døra til bilen mens barna satt i bilen, sier operasjonslederen.

#Gjøvik: kl. 1726. Politiet etterforsker en hendelse hvor 2 menn har forsøkt å ta seg inn i en parkert bil hvor 2 barn oppholdt seg. Bilen sto utenfor en matbutikk. Bilen var/ble låst og de 2 forsvant fra stedet da de ble tilsnakket av barnas mor. — Politiet i Innlandet (@politiinnlandet) 15. november 2018

– Vi jobber blant annet med å få en grundigere beskrivelse av disse personene, sier Løvseth.

De to forsvant fra stedet da de ble tilsnakket av barnas mor, opplyser politiet.

Politiet ønsker tips på telefon 02800.

De to mennene beskrives som omtrent 175 centiemter høye. Den ene hadde på seg olabukse, hvite sko og svart, lang jakke. Den andre mannen hadde en rød, hvit og blå jakke. Mannen hadde bart og mørkt hår.

«Ukjent nasjonalitet, men ikke norske», melder politiet.

Les flere saker fra Oppland Arbeiderblad her.

Mest sett siste uken