Politiet ønsker tips om død kvinne

Identiteten til den døde kvinnen som ble hentet opp fra sjøen mellom Lindøy og Vassøy i Stavanger mandag, er fortsatt ukjent. Ingen har meldt henne savnet.

Hva kvinnen døde av er heller ikke avklart, men hun skal obduseres. Det er ventet at obduksjonsrapporten kan gi svar på dødsårsaken og bidra til identifisering.

– Hvis noen savner noen, må de ikke nøle med å ta kontakt, sier seksjonsleder Egil Vestvik i Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

Politiet har bekreftet at det var en kvinne i 50–60-årene som ble funnet i sjøen. Hun var da fullt påkledd for å være ute i vestlandsvær og hadde ikke ligget lenge i sjøen.

– Vi går gjennom eiendelene hennes og avventer nye savnetmeldinger, sier Vestvik.

Politiet har ingen holdepunkter for å si at kvinnen er utsatt for en kriminell handling.

Det var mannskapet om bord på Tau-ferja Stord som oppdaget kvinnen i sjøen ved 12-tiden mandag.

(©NTB)

