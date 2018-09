Politiet og Kystvakta har startet søk etter Arjen Kamphuis

Politiet har startet søk sammen med Kystvakta etter Arjen Kamphuis (46). Søket i Saltdalsfjorden vil foregå utover dagen.

Det melder politiet i Nordland på Twitter, skriver Avisa Nordland.

Siste kjente observasjon av Arjen Kamphuis var 20. august. Da sjekket han ut av Scandic Bodø. Han hadde flybillett fra Trondheim 22. august og skulle hjem til Amsterdam. Politiet har grunn til å tro at han tok lokaltog fra Bodø til Rognan etter utsjekk av hotellet. Avgang fra Bodø var 16.05 og ankomst Rognan var 17.29.

Den savnede WikiLeaks-medarbeideren, Arjen Kamphuis, skal ha vært på ferietur i Norge.

Politiet har nå tre hovedteorier de jobber med. Den ene hypotesen er at Kamphuis er utsatt for en ulykke. Den andre er at han frivillig holder seg skjult. Og den tredje er at han kan ha blitt utsatt for en straffbar handling.

Klokken 09.00 ble kystvakta satt inn i søket.

– De kommer til å holde på store deler av dagen, sier operasjonsleder Jon-Inge Moen hos politiet i Nordland.

Ifølge Moen foregår søket i Saltdalsfjorden.

– De søke i området fra Lungset og til Rognan. I vanskelige tilgjengelige områder vil det bli brukt lettbåter.

The police have started a search with the Norwegian coastguard in Saldalsfjorden in relations to the search for missing Kamphuis. — Politiet i Nordland (@politinordland) September 16, 2018

Fakta: FAKTA OM ARJEN KAMPHUIS-FORSVINNINGEN

- Mandag 20. august sjekket Arjen Kamphuis ut av Scandic Bodø.

- To dager senere hadde han en flybillett fra Trondheim, og skulle hjem til Amsterdam. - Arjen er koblet til det omstridte nettstedet WikiLeaks, og omtales som hacker eller digital sikkerhetsekspert. - Han dro fra Amsterdam mot Norge 8. august, og gledet seg til å se den norske naturen. - Arjen er 175–180 cm høy. - Lyst/rødlig hår til skuldrene. - Briller - Går ofte i mørke eller kamuflasjeklær. - Bruker ikke telefonen på reiser, men slår den av. - Mobiltelefonen skal ha blitt registrert i Rogaland den 30. august. Da i kun 20 minutter. Så ble SIM-kortet byttet ut til et tysk. - Det er også gjort observasjoner av Arjen Kamphuis i Danmark, men dette er foreløpig ikke verifisert. - 11. september ble det gjort funn av flere eiendeler som politiet mener tilhører den savnede. - 13. september melder politiet at de blant annet har funnet Arjens kajakk.





