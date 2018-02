Politiet og vektere slår alarm om økt tafsing og klåing på byen i Bergen

– Vi ser menn som bevisst jakter på unge, fulle kvinner.

Representanter for vekterbransjen i Bergen mener at det aldri har vært så mye tafsing og klåing på byen som nå. Byrådet ber om felles innsats for å få kontroll.

– Jeg tror ikke politiet eller vekterne klarer å løse dette alene, sier helsebyråd Rebekka Ljosland (KrF), som har tatt initiativ til et felles opprop mellom utelivsbransjen, vektere, politi og kommunen. Byråden er rystet over beskrivelsene hun har fått av situasjonen i Bergen sentrum på kvelds- og nattetid, ifølge Bergens Tidende.

– Det er sjokkerende å høre at folk nærmest jakter på fulle kvinner, sier hun.

Politiet forteller om en kraftig økning i ordensforstyrrelser, kroppskrenkelser og voldsepisoder i deler av sentrum.

– Vi ser dessverre at stadig flere unge kvinner blir utsatt for tafsing og klåing på dansegulvet og på utesteder. Vi har sett veldig mye, og dessverre har vi også opplevd voldtekter i tilknytning til utesteder i byen, sier politioverbetjent Bjørn Allan Bull Wingaard.

Avdelingsleder Yngve Raad i PSS Securitas har jobbet i vekterbransjen siden 2004 og mener situasjonen aldri har vært verre enn nå.

– Vi ser menn som bevisst jakter på unge, fulle kvinner. De påstår at de er kjæresten deres for å få dem med seg, sier han.

Bengt Angeltvedt, sjef for patruljeseksjonen i Vest politidistrikt, bekrefter tendensen. Han sier at det kan se ut som mannen skal hjelpe kvinnen, men det er ikke gitt at de kjenner hverandre.

– Det er noen som bevisst jakter et offer.

