Politiet øker beredskapen

Koronakrisen fører til at Politidirektoratet ansetter inntil 400 politifolk midlertidig for å styrke bemanningen.

– En slik løsning ivaretar behovet for raskest mulig å tilføre nødvendige ressurser til politiet som følge av den krevende situasjonen samfunnet står i, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding.

Fordeling av stillingene mellom politidistriktene tar utgangspunkt i ulike kriterier som innbyggertall, sykefravær hos egne mannskaper eller ekstraordinære behov som følge av nye tiltak fra regjeringen.

– Dette gjør vi for at politiet skal kunne opprettholde egen innsatsevne, og for å kunne målrette innsatsen ut ifra hvor i landet behovet er størst, sier Bjørnland.

