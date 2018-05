Politiet om gjengkriminalitet i Oslo: - Vi har ikke mistet kontrollen

Kjenner seg ikke igjen i kritikken.

Så langt i år har det vært ni skyteepisoder i hovedstaden, samt at politi og natteravner har blitt kastet stein på ved flere anledninger. Enkelte mener polititet har tapt kampen mot kriminelle miljøer.

- Vi kjenner oss ikke igjen i at vi har lagt ned innsatsen mot organisert kriminalitet. Vi jobber jo med dette daglig. Så er det klart at vi går gjennom en omorganisering som kan være krevende, men miljøene og fagpersonene som jobbet mot organisert kriminalitet før reformen, jobber fortsatt med det, sier sjef for Spesielle Operasjoner (SO), Anders Rasch-Olsen, til Politiforum.

- Tar bakmennene



Han sier politiet har relativt god oversikt over hvem disse personene er og hvor mange de er. Rach-Olsen viser også til tidligere perioder med mye gjengkriminalitet, og sier det som foregår nå ikke er en tilsvarende «gjengkrig».

Mandag holdt politiet pressekonferanse, der de fortalte hvilke tiltak som skal settes i gang. Allerede dagen før uttalte justisminster Tor-Mikkel Wara at det skal settes inn 30 nye politifolk i Groruddalen.

Medlem av Stortingets justiskomiteen Jan Bøhler, som bor i Groruddalen, skrev før helgen på sin blogg at unge han snakker med ikke forstår hvorfor de kriminelle bakmennene ikke blir tatt, når «alle» vet hvem de er.

Rasch-Olsen sier til det at politiet har 60 personer i varetekt knyttet til blant annet alvorlig vold, som skyteepisodene, og at innsatsen spisses, samtidig som politidistriktet satser bredt på forebygging ute.

Reformen ikke årsaken



Både han og leder for skjult etterforskning, Knut Lutro, mener det er for enklet å legge skylda for flere skyteepisoder på politireformen.

- Jeg vil si at det er en svært forenklet tilnærming til utforingene. Vi er de samme folka og kompetansen som før, og det blir feil å si at omorganiseringa gjør at det blir mer skyting. Det er lett å tenke at «alt var bedre før» når vi står i store utfordringer og samtidig i endring, men vi jobber målrettet med dette hver dag. Samtidig må distriktet prioritere andre tunge og prioriterte saker, som seksuallovbrudd, grove økonomisaker, menneskehandelsaker og andre saker. Da er det vanskelig å holde trykket oppe over tid, når ressursene er knappe. I reformtid er det også naturlig at noe av trykket får en liten dupp i en periode når vi står i endring. Men denne innsatsen er vår høyeste prioritet totalt sett, sier Lutro.

