Politiet om Lørenskog-saken: Alt tyder på flere involverte

Politiet mener alt taler for at det er flere personer involvert i saken rundt Anne-Elisabeth Hagen i Lørenskog, men vil ikke si hvor mange.

– Alt tyder på at det har vært flere involverte i denne saken som vi ennå ikke har identifisert. Og det er uavhengig om det er en drapssak eller bortføring, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø til Dagbladet.

Lørdag er det to år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra boligen i Sloraveien i Lørenskog kommune. Ektemannen Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap. I tillegg er en mann i 30-årene siktet for bortføring.

Begge nekter for å ha noe med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning å gjøre.

