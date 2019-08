Politiet om moskéskytingen: – Ble avfyrt flere skudd

Politiet bekrefter at det ble avfyrt skudd under angrepet mot moskeen i Bærum lørdag. De etterforsker nå angrepet som et forsøk på terrorhandling.

Siktedes advokat, Unni Fries, ønsker ikke å kommentere hvordan mannen i 20-årene stiller seg til siktelsen.

– Det er for tidlig å uttale seg om det nå – sett fra vårt synspunkt. Vi har behov for å få mye mer oversikt over saken og ha mer tid til å operere med klienten vår før vi uttaler noe som helst, sier Fries til NTB.

Hun opplyser at hun ennå ikke har møtt sin klient.

– Min kollega har møtt ham, og jeg vil møte ham så raskt det lar seg gjøre rent praktisk, sier hun. Hun refererer til sin kollega, advokat Audun Beckstrøm, som møtte siktede på vegne av Fries i natt.

Det var like etter klokken 16.00 lørdag at det ble meldt om skyting ved moskeen Al-Noor Islamic Center i Bærum. En mann i tidlig 20-årene er siktet for drapsforsøk for skyteepisoden i moskeen, samt siktet for drap på en ung kvinne han er i familie med. Hendelsene ses i sammenheng.

– Vi etterforsker saken som et forsøk på en terrorhandling, sa fungerende enhetsleder ved Oslo politidistrikt Rune Skjold under en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Mannen ble avhørt i natt, og ønsket ikke å forklare seg, ifølge politiet. Det vil bli gjort et nytt forsøk på å avhøre siktede senere søndag.

Politiet jobber tett med PST og opplyser at de vil ta en løpende vurdering på om siktelsen skal endres.

– Han er siktet for drapsforsøk, drap, og vi tar løpende stilling til eventuelt å endre siktelsen til terrorhandling, sa politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby.

