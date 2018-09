Politiet har opphevet sperringene de satt opp etter at flytende betong trengte seg inn i en bygning på Youngstorget i Oslo.

– Sperringen er opphevet etter vurdering på stedet, skriver politiet på Twitter.

Ulykken skjedde i forbindelse med utbyggingsarbeid mandag ettermiddag, opplyser politiet, som tilføyer at det ikke er meldt om personskader.

Politiet meldte først om at en betongvegg raste ut og inn i en annen bygning og at flere vegger rundt Youngstorget 6 var ustabile. En kort stund ble området sperret av.

Ved 17-tiden opplyser politiet imidlertid at det var flytende betong trengte seg inn i bygningene, skriver Aftenposten.

Det er snakk om et betonglag på 30 og 40 centimeter i kjelleren hos en restaurant, men det er ikke lenger er frykt for ustabile vegger, sier innsatsleder Svend Bjelland til avisen. Det jobbes med å tømme kjelleren for betongen, som er i ferd med å stivne.

(©NTB)

Mest sett siste uken