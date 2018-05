Politiet setter inn ekstra ressurser i problem-områder i Oslo øst under muslimenes hellige måned ramadan

- Vi skal gjøre tiltak for at de ikke begår kriminelle handlinger, sier Janne Stømner ved forebygging i Oslo politidistrikt.

OSLO (Nettavisen): Onsdag (torsdag for noen) starter muslimenes hellige fastemåned, ramadan. De som følger reglene slavisk skal ikke drikke eller spise fra solen står opp til den går ned.

Politiet og Oslo kommune frykter for uroligheter og har satt i verk forebyggende tiltak.

Janne Stømner, leder for felles enhet for forebygging, Oslo politidistrikt.

I tillegg settes det inn ekstra politiressurser i ramadan som varer til 14. juni. Det er spesielt i Oslo øst, hvor det bor mange med innvandrerbakgrunn, det blir satt inn ekstra ressurser.

- Vi er kjent med at barn er sent ute under ramadan, det er vi, men vi skal gjøre gode tiltak for at de ikke begår kriminelle handlinger, sier Janne Stømner, leder for felles enhet for forebygging i Oslo politidistrikt til Nettavisen.

- Vi har et veldig godt samarbeid med de fleste trossamfunnene våre, også moskeene. Med dem skal vi gjøre gode tiltak for å demme opp for at det blir for mye uroligheter.

- Mange mennesker ute veldig sent

Rundt klokken 22.45 er det stort festmåltid i mange muslimske hjem, forteller verdslig leder i Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat-moskeen på Grønland i Oslo Ghulam Sarwar til Nettavisen.

Etter et godt måltid, cirka klokken 23.30, er det mange som trekker til moskeene for å be. Bønnen varer til rundt klokken 00.30. Leder og talsperson for Natteravnene på Vestli i Oslo øst er lettere urolig for hva som kan skje.

Leder for Natteravnene på Vestli Annstein Garnes.

Vestli er ett av områdene det har vært mye negativ omtale om på grunn av hendelser med skyting, vold og steinkasting de siste ukene og månedene.

- Det blir voldsom mange mennesker ute veldig sent. Det var overraskende mange ute under ramadan i fjor. Da lurte vi på hvor foreldrene var. Vi spurte også moskeene om hvorfor de ikke har kontroll med hva som skjer. Det er på sin plass å ta opp, sier natteravnleder Annstein Garnes til Nettavisen.

- Det er alltid en bekymring når det er store ansamlinger med folk vi ikke har kontroll på. Det vi håper på er at foreldrene til disse ungdommene følger mer med.

Han understreker at han i denne saken uttaler seg som privatperson og ikke i kraft av sin rolle som leder for Natteravnene.

- Vi er ikke kjent med at det har vært de store hendelsene blant ungdom under ramadan. Men det blir et høyt støynivå. Jeg tror heller ikke muslimske ungdommer skiller seg fra norske. Når vi møter ungdommene som vanligvis er med i gjenger alene, uansett om det er norske eller de med innvandrerbakgrunn, så er alle hyggelige.

- Når vi møter de samme ungdommene når de er i større gjenger er det annerledes. De er litt bråere. Men det er gjerne fordi de vil tøffe seg litt når de er med sine venner og venninner. Det er den samme dynamikken uansett hvilken bakgrunn de har.

- Må ha gode rollemodeller

Garnes kjenner til at politiet har gjort forebyggende arbeid i moskeene i forkant av ramadan. Oslo kommune har også bidratt i det forebyggende arbeidet.

Ghulam Sarwar styreleder i moskeen Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat på Grønland i Oslo (arkivfoto).

- Jeg var blant annet i en moské på Bjørndal nylig, hvor en av lederne for moskeen var til stede og vi begynte å sette inn de gode tiltakene sammen, sier Stømner.

- Jeg tenker vi må ha den gode dialogen, men de må snakke til ungdommene sine selv, de må ha de gode rollemodellene og så skal vi være i området der og møte dem før noe har skjedd. Det er det som er målet vårt.

Ghulam Sarwar i Grønland-moskeen forteller også om forebyggende arbeid og dialog de har hatt med politiet og Røde Kors. Men han understreker at muslimske ungdommer ikke er ute for å bråke sent på kvelden og om natten.

- Vi vet at politiet har kjennskap til dette. Vi støtter dem også i at gjengene må bort fra gaten. Når våre ungdommer er sent ute er det for å gå til og fra moskeen. De må der for å be. Det har ikke noe med gjenger å gjøre, sier Sarwar til Nettavisen.

- Hvis politiet lurer på noe eller trenger vår hjelp vil vi samarbeide. Selv om ungdommene våre er ute betyr det ikke at de lager problemer. Vi vil alle ha fred.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), er også kjent med utfordringene og minnes problemer under ramadan i fjor.

Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo.

- Det er veldig viktig å ha tiltak under ramadan. Vi har kalt inn mange av lederne i moskeene for å få en oppmerksomhet om hva som skjer når unge går ut om kvelden når fasten for dagen er ferdig og det er mørkt. Vi hadde erfaringer fra i fjor da mange hendelser skjedde, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til Nettavisen.

- Her må vi være forberedt og være i tett kontakt med de religiøse miljøene.

Hvor mye ekstra ressurser politiet setter inn vil ikke Stømner svare direkte på. Heller ikke Johansen vil si noe om hvilke konkrete tiltak som gjøres fra kommunens side under ramadan.

