Politidistriktene Oslo, Øst, Sør-Vest og Troms blir først ut når norsk politi fra 1. januar 2019 skal ta i bruk elektrosjokkvåpen som en prøveordning, melder NRK.

- Det vil blant annet være et alternativ i mange tilfeller hvor politiet per i dag bruker skytevåpen. Det gjør vi i flere tusen tilfeller per år, så det er absolutt interessant for oss å se på elektrosjokkvåpen som et alternativ. Det kan også være et alternativ til slag- og gassvåpen i enkelte tilfeller, sier beredskapsdirektør Knut Smedsrud i Politidirektoratet til NRK.

Amnesty International sier elektrosjokkvåpen må behandles som dødelig våpen. Til NRK sier politisk rådgiver Gerald Folkvord i organisasjonen at også disse våpnene kan være dødelige og må behandles deretter.

Utprøvingen av elektrosjokkvåpen kommer etter en lang debatt om bevæpning av norsk politi, en debatt som foreløpig har konkludert med at norsk politi som hovedregel skal være ubevæpnet. Regjeringen ønsker i tillegg å åpne opp for såkalt punktbevæpning, noe avtalen regjeringspartiene imellom gir åpning for.

