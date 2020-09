Politiet søker etter flere gjerningspersoner etter Bogerud-volden

Det pågår fortsatt søk etter gjerningspersonene som sto bak angrepet ved Bogerud T-bane torsdag, der en 16 år gammel gutt ble hogd i ansiktet med en stor kniv.

– Vi jobber fortsatt med å få avklart hvem som var til stede da hendelsen skjedde. Vi har informasjon om at det har vært flere til stede, sier Roger Hjertø, vaktleder ved Krimvakta i Oslo politidistrikt til VG lørdag ettermiddag.

Fredag ble tre mindreårige personer siktet for grov kroppsskade etter voldshendelsen. To ble varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud. Den tredje ble varetektsfengslet i én uke, også med brev- og besøksforbud.

Åtte personer var involvert i voldshendelsen der 16-åringen ble skadd.

