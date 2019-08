Hotell utsatt for væpnet ran i Bodø

Politiet leter etter to personer som utførte et væpnet ran av et hotell i Bodø sentrum natt til tirsdag.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Ifølge politiet i Nordland ble ranet utført omtrent klokka 4 natt til tirsdag. Gjerningspersonene skal være en mann og en kvinne i alderen 20 til 25 år. – Politiet ønsker tips fra publikum om observasjoner, sier operasjonsleder Veronica Nylund til NTB. Politiet leter etter gjerningspersonene og er svært tilbakeholdne med å gi opplysninger om hendelsen. – Vi kan bekrefte at det dreier seg om et væpnet ran, men vil ikke gå inn på hva slags våpen som er blitt brukt. Vi kommenterer heller ikke spørsmål om noen er kommet til skade, sier Nylund. (©NTB)