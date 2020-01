Politiet søker etter gjerningspersoner etter voldshendelse i Asker

Politiet søker etter to eller tre personer etter at en mann i 30-årene har forklart at han ble angrepet og utsatt for vold i Asker fredag kveld.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Politiet ble varslet om hendelsen på Hvalstad klokken 22.55 fredag kveld. Mannen er kjørt til legevakt, og han skal ikke ha alvorlige skader. – Fornærmede har forklart at han hadde vært utendørs også gikk noen til angrep på ham, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB. Hekkelstrand opplyser at fornærmede er svært beruset. Han opplyser også at de har noen få beskrivelser å gå etter, og at de søker med hundepatrulje i området Torstaddammen. Et politihelikopter søker også i området. De forsøker også hente videoovervåking fra en bensinstasjon i området. Fornærmede skal ha forklart at gjerningspersonene skal være av afrikansk opprinnelse. Den ene skal ha grønn jakke med pelskrage. Politiet ønsker tips dersom noen kan ha sett noe i tidsrommet 22.30-22.50 om å ta kontakt. (©NTB)

Reklame Tidenes bonuspott på lørdagskupongen