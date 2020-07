Politiet stanset bil som var på Tom Hagens eiendom

Politiet etterlyste en bil som var inne på Tom Hagens eiendom lørdag. Bilen måtte stanses med tvang og politiet har nå kontroll på føreren.

– Det var en bil som kjørte inn på eiendommen, der det skal ha blitt gjort skade på en treport og en garasjeport, sier operasjonsleder Terje Skaftnes i Øst politidistrikt til VG.

Bilen var en uregistrert Audi, og denne var inne på eiendommen til Tom Hagen i Sloraveien på Fjellhamar. Politiet opplyser på Twitter at føreren, en mann i 30-årene, fremstår som «påvirket», og at han fremstilles for legevakt.

– Han stanset ikke for kontroll, og valgte å kjøre videre. Det ble gjort en tvangsmessig stans der politiets bil ble brukt til å få kontroll på mannens bil. Det ble noe materielle skader på bilene, sier operasjonslederen.

Bilen ble stanset på Lørenskog. Politiet fikk først melding om hendelsen klokken 16.59.

Tom Hagen er siktet for drap etter at kona Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra parets hjem 31. oktober 2018. Han nekter for å ha noe med dette å gjøre.

