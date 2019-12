Politiet stanset ruset drosjetyv i Nittedal

Flere politibiler la seg på hjul og fikk til slutt stanset en ruset mann som stjal en drosje mens sjåføren var ute av bilen i Oslo natt til søndag.

Drosjesjåføren var ute på et naturlig ærend da han befant seg på Sinsen i Oslo natt til søndag. Da så en 30-årig mann sitt snitt til å stjele bilen. Drosjesjåføren fikk varslet politiet som raskt så bilen kjørende nordover på riksvei 4. Ifølge Oslo politidistrikt bar kjøringen preg av at sjåføren måtte være ruset.

– Fører nektet å stanse bilen og kjøringen bar preg av at føreren var beruset. Politiet så seg derfor nødt til å stanse bilen, skriver Oslo politidistrikt på Twitter.

Med politiet på hjul fortsatte ferden oppover til Nittedal nord for Oslo. Et stykke nord for Hagantunnelen ble drosjetyven stanset da han ble omringet av flere politibiler.

– Ingen personskade, men små, materielle skader på drosjen og på to av politiets kjøretøyer, skriver politiet.

Mannen ble innbrakt til arresten i Oslo og saken vil videre bli etterforsket der, opplyser operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til NTB. 30-åringen er tidligere kjent av politiet fra andre forhold.

(©NTB)