Politiet: Tenåringsjenter ranet tre personer på 50 minutter og sparket mann som lå nede på bakken

En ung mann ble sparket og slått slik at han falt i bakken. Mens han lå nede fortsatte de den grove volden.

OSLO (Nettavisen): Torsdag må fire tenåringsjenter møte i Oslo tingrett tiltalt for flere tilfeller av ran og grov vold.

I den omfattende tiltalen, som består av ti poster, inngår også grove tyverier, hindring av offentlig tjenestemann, besittelse av små mengder narkotika og vold mot politibetjenter.

Den hovedtiltalte i saken er en jente (A) på 17 år. Blant de tiltalte må også en annen 17-årig jente (D) møte i retten, men hun bare tiltalt for ranstilfellene.

De to andre tenåringene er en jente (B) på 18 år og en jente (C) på 19 år.

Falt på bakken etter slag

Politiet mener tenåringene blant annet ranet tre personer på 50 minutter midt på natten, eller medvirket til dette.

Ett av ranene ble begått på Arne Garborgs plass i bydel St. Hanshaugen, nært Oslo sentrum. I tiltalen beskrives ranet slik:

«Lørdag 25. mars 2017 ca. kl. 04.20 ved Arne Garborgs plass X i Oslo, slo en av dem NN i ansiktet, slik at NN falt i bakken. Deretter slo og/eller sparket de henne gjentatte ganger og dro henne i håret, hvorpå de tok NNs skulderveske, som inneholdt blant annet lommebok, kontanter, bankkort, nøkler, mobiltelfon, pass og en bok.»

Under et annet ran, bare fem minutter før, skal de ha truet en annen jente med å «stikke henne dersom hun går nå». I tiltalen går det frem at A og B medvirket til ranet uten å gripe inn da den fornærmede ble utsatt for vold og trusler.

Ved det siste ranstilfellet sparket de en jente og rettet en glassflaske mot henne, før de tok den fornærmedes mobiltelefon.

Klokken 03.45, altså midt i bølgen av de tre ranene, lurte A, B og C en tenåringsgutt til å gi dem en klem før de stjal lommeboken hans som inneholdt bankkort og kontanter på 200 norske kroner og 500 euro.

Ifølge politiet skal en grov voldsepisode ha skjedd på denne adressen, kort avstand fra Oslo tingrett.

Slo person som lå nede

Etter det grove tyveriet utøvet de tre tenåringsjentene grov vold mot ham:

«Søndag 26. mars 2017, like ved stedet, og kort tid etter forholdet som beskrevet i post II (det grove tyveriet, red. anm.), sparket og/eller slo de XX slik at han falt i bakken. De fortsatte deretter å sparke og/eller slå XX også etter at han lå på bakken.»

Nettavisen har vært i kontakt med forsvarerne til alle tenåringsjentene, Anne Bohinen, Carina Therese Støvland Wold, Andrea Johanne Salomonsen og Heidi Ysen. Ingen av dem ønsker å kommentere saken.

Jente C er også tiltalt for å ha slått en annen jente med knyttet hånd i ansiktet, dratt henne i håret og sparket henne med et kne i haken.

Denne voldsepisoden skal ifølge tiltalen ha skjedd bare en måned før hun deltok på de andre volds- og ransepisodene i tiltalen. Volden skjedde på ettermiddagen på Lindeberg øst i Oslo.

Problem med ungdomskriminalitet

Nettavisen har i en serie artikler omtalt problematikken med ungdomskriminalitet i Oslo, og spesielt i Oslo øst. To av de tiltalte jentene har bostedsadresse på østkanten av hovedstaden.

I juni ble det lagt frem en rapport som viste at problemene vokste i 2017. I tillegg har det vært en rekke alvorlige hendelser der skytevåpen har vært involvert.

Politiadvokat Hacer Aydar.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) har også uttalt at Oslo ikke tåler mer innvandring, og legger ikke noe imellom hvor han plasserer skyld. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) slo raskt og kontant tilbake og sa at det var en avsporing å snakke om etnisitet.

I vår var det også mye oppmerksomhet i forbindelse med at natteravner på Vestli og Stovner, øst i Oslo, ble truet med skyting og steinkasting. Det var også flere andre episoder med steinkasting og trusler mot natteravnene.

Øvre strafferamme for de groveste forbrytelse jentene er tiltalt for, ran og grov vold (den grove volden gjelder ikke person D), er seks års fengsel.

I og med at to av de tiltalte, A og D, er mindreårige, er det svært lite sannsynlig at de blir idømt fengselsstraff.

Det er ukjent om ungdomsstraff har vært tema for disse.

For de to andre, B og C, som begge var fylt 18 år på gjerningstidspunktet, er det trolig mest aktuelt med betinget fengselsdom, eller muligens samfunnsstraff.

Politiadvokat Hacer Aydar har ikke besvart Nettavisens henvendelser.

