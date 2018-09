Politiet: To siktet etter skyteepisoder i Oslo

Politiet jobber for å forhindre flere skyteepisoder på åpen gate i Oslo etter at det har brutt ut konflikt mellom to grupperinger. To personer er siktet.

Etter skyting på Sagene for snart to uker siden, og på Ensjø fredag kveld der en tilfeldig bil ble truffet, er en 22 år gammel mann og en 19 år gammel siktet, opplyser politiet mandag.

(©NTB)

Mest sett siste uken