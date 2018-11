Politiet trapper ned etterforskningen av savnede Arjen Kamphuis

Politiet i Nordland vet fortsatt ikke hva som har skjedd med den savnede WikiLeaks-medarbeideren Arjen Kamphuis. Nå trappes etterforskningen noe ned.

Nordland politidistrikt fortsetter etterforskningen og foretar fortløpende vurdering av ressursene som settes av til saken, skriver Avisa Nordland.

Kamphuis (46) ble sist sett 20. august. Da forlot han hotell Scandic i Bodø, og politiet tror han tok et lokaltog til Rognan.

Politiet har etterforsket ut fra tre hovedteorier; nemlig at Kamphuis har vært utsatt for en ulykke eller en straffbar handling eller at han selv har valgt å holde seg skjult.

Fortsatt har politiet kunne utelukke noen av disse, opplyser politiinspektør Bjarte Walla i Nordland politidistrikt.

En sentral del av etterforskningen knyttes også til at Kamphuis' telefon slo ut på en basestasjon i Vikeså i Rogaland ti dager senere, 30. august.

