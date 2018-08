Politiet trekker anke etter skyting i Oslo - tenåringer løslatt

- Vi kommer til å forfølge saken, sier forsvarer Vidar Lind Iversen.

Torsdag forrige uke ble to personer pågrepet av politiet etter skyting på åpen gate på Sagene nord i Oslo.

Én av personene var inne til soning av fengselsdom for flere grove ran og andre forbrytelser.

Advokat Vidar Lind Iversen.

Lørdag besluttet Oslo tingrett at de skulle løslates, men politiet varslet anke til lagmannsretten og de to tenåringene ble sittende varetektsfengslet.

Nå har politiet trukket anken og begge 19-åringene er løslatt fra varetektsfengsling.

- Dette var ikke noe annet enn forventet. Min klient burde aldri blitt fremstilt for varetektsfengsling. Vi er ikke fornøyd med politiets håndtering og kommer til å forfølge denne saken, sier forsvarer Vidar Lind Iversen til Nettavisen.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Han representerer 19-åringen som for tiden soner en fengselsdom, men var 14 dager unna prøveløslatelse før han ble pågrepet av politiet torsdag. 19-åringen returnerer nå til fengsel.

Den andre 19-åringens forsvarer varsler også at de kommer til å forfølge saken.

- Vi er tilfreds med at politiet har sett realiteten i saken. Men vi skulle gjerne sett at dette ble gjort på et tidligere stadium, slik at fremstillingen for varetektsfengsling kunne vært unngått, sier advokat Tom Barth-Hofstad til Nettavisen.

Advokat Tom Barth-Hofstad

- Det sier seg selv at vi kommer til å klage dette inn for Statens sivilrettsforvaltning når det kommer en endelig avgjørelse som frikjenner min klient. Men først må vi få verifisert at han er uskyldig.

Politiadvokat Christer Gangsø forteller til Nettavisen at begge 19-åringene formelt fortsatt er siktet for grov ulovlig befatning med våpen eller eksplosiver. Dette er omfattet av straffelovens paragraf 191. Øvre strafferamme er seks års fengsel.

- Politiet anket kjennelsene om løslatelse fra Oslo tingrett. Etterforskningen fortsatte gjennom helgen, og det ble søndag ettermiddag besluttet å trekke ankene, sier Gangsø til Nettavisen.

- Mistanken mot de siktede var svekket. Begge ble løslatt søndag.

Mest sett siste uken